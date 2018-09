Meteo | eventi estremi sull' Italia Temporali | grandine | caldo africano | la

Meteo - in arrivo temporali e grandine : «Possibili eventi eccezionali». Ma dal 10 torna il caldo africano : Un'intensa perturbazione atlantica comincerà, da domani, a interessare il Nord-Ovest dell'Italia, con rovesci e temporali che dalle Alpi scenderanno verso le pianure, come a Milano,...

Maltempo Puglia : pubblicata ordinanza per gli eccezionali eventi Meteorologici del 2016 : In riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Puglia nel 2016, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza della presidenza del Consiglio per “favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della ...