Messico | cercasi persona disposta testare per un anno spiagge e resort di lusso Tutto

(Di giovedì 6 settembre 2018) Una vita in vacanza? Sì ma per la lavoro. Sembra assurdo eppure èvero: la società latino-americana Vidanta sta cercando un brand ambassador che si occupi die promuovere attraverso i canali online i suoi numerosididisseminati sulledele della Bassa California. Un nuovo volto aziendale capace di valutare e comunicare, cultura, cibo e intrattenimento nelle diverse location. Tra queste Puerto Vallarta, Acapulco, Los Cabos e la Rivera May. Tradotto in parole semplici, cerca qualcuno disposto a vivere unneidimessicani, partecipando anche ad escursioni e gite alla scoperta di rovine e ad esperienze food (come assaggiare i vari tipi di tequila o imparare ricette dagli chef stellati) e raccontando tutte queste esperienze su un blog e sui social network. E l’incarico, udite udite, oltre a garantirvi vitto e alloggio ...