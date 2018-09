Mercedes | il futuro è già elettrico | ecco la EQC

Mercedes EQC - al via il suv del futuro per la stella : Dalla metà del 2019 farà concorrenza a Tesla X e Jaguar I-Pace. Con una potenza pari a 402 Cv e 450 km di autonomia

Mercedes Vision EQ Silver Arrow : l’incredibile futuro della Stella guarda al passato [FOTO] : Con il suo design pulito ed essenziale, Vision EQ Silver Arrow interpreta il linguaggio formale della ‘Sensual Purity’ in chiave EQ Mercedes-Benz presenta a Pebble Beach la showcar Vision EQ Silver Arrow in occasione della Monterey Car Week. La monoposto rende omaggio alla W 125, la famosa auto dei record del 1937. La verniciatura in argento Alubeam ricorda la storica Freccia d’Argento che, per ridurne il peso, venne privata della ...

Mercedes-benz svela la showcar Vision EQ Silver Arrow : tra passato e futuro della Stella : Mercedes-benz presenta a Pebble Beach la showcar che rende omaggio alla W 125, la famosa auto dei record del 1937

Mercedes EQ Silver Arrow : il futuro in vecchio stile : Mercedes EQ Silver Arrow è un’elettrica futuristica che omaggia il passato della casa tedesca. Presentata ad un cocktail party in California, il concept richiama, nel nome, le Frecce d’argento del 1935 realizzate completamente in alluminio scintillante. Immagine – Mercedes Benz Mercedes EQ Silver Arrow Il materiale utilizzato invece da Mercedes è fibra di carbonio, leggerezza e grandi doti strutturali, che è stata dipinta color ...

F1 - Ocon fiducioso per il suo futuro : “verrà svelato presto. Io in Mercedes? Questione di tempo” : Il pilota francese ha svelato come i vertici della Mercedes abbiano un piano a lungo termine per portare Ocon sulla propria monoposto Il futuro di Esteban Ocon resta al momento nebuloso, il pilota francese non resterà con molta probabilità in Force India nella prossima stagione. L’acquisizione della scuderia da parte di Lawrence Stroll porta a credere che sarà proprio il figlio Lance il compagno di squadra di Sergio Perez. Photo4 / ...