Maxi Yacht Rolex Cup | a vele spiegate

vanityfair

: “Un team italiano per l’America’s Cup? Ci ho provato” Tommaso Chieffi alla Maxi Yacht Rolex Cup di Porto Cervo parl… - fabiopozzo : “Un team italiano per l’America’s Cup? Ci ho provato” Tommaso Chieffi alla Maxi Yacht Rolex Cup di Porto Cervo parl… - NAVIGAMUS : NAVIGAMUS BLOG A VELA: Maxi Yacht Rolex Cup: il vento da est porta la flo... - StefanoSmart : Ottimo risultato per il Mylius 65' 'Oscar3' che ieri ha vinto la prova del 5 della #Maxi Yacht Rolex Cup 2018 (clas… -

(Di giovedì 6 settembre 2018)CupCupCupCupCupCupCupCupCupCupCupCupCupCupSi preannuncia un mese di settembre importante per il mondo della vela. Le acque della Sardegna, infatti, proprio in questi giorni, stanno ospitando la 29esima edizione delCup, l’appuntamento con le barche più imponenti al mondo che si svolge ogni anno a Porto Cervo. Organizzata dalloClub Costa Smeralda e dalla InternationalAssociation, laCup costituisce uno dei momenti clou della stagione velica nel Mediterraneo. In un panorama unico, quello della Costa Smeralda, una sontuosa flotta di-velieri converge ogni settembre verso lo YCCS di Porto Cervo per ...