Massa Carrara | dipendenti assenteisti | arrestato capo polizia provinciale

Assenteisti : a Massa Carrara 26 dipendenti pubblici agli arresti domiciliari : Tra loro il comandante della polizia provinciale, insieme a funzionari della provincia e del genio civile. Monitorati dal novembre 2016 a maggio 2018, i dipendenti pubblici si assentavano senza ...

Massa Carrara - DIPENDENTI ASSENTEISTI : 26 ARRESTI/ Ultime notizie - “spiccato senso di impunità” : Assenteismo a MASSA CARRARA: 26 DIPENDENTI di Provincia e Genio Civile sono finiti ai domiciliari, 70 in tutto gli indagati per le assenze dal lavoro non giustificate.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:25:00 GMT)

Impiegati assenteisti - 26 arresti a Massa Carrara/ Ultime notizie - anche il comandante polizia provinciale : Assenteismo a Massa Carrara: 26 dipendenti di Provincia e Genio Civile sono finiti ai domiciliari, 70 in tutto gli indagati per le assenze dal lavoro non giustificate.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 12:38:00 GMT)

Furbetti del cartellino - 26 arresti dei CC a Massa Carrara : I carabinieri di Massa Carrara hanno arrestato e posto ai domiciliari 26 Furbetti del cartellino , mentre per altri 3 è scattato il divieto di dimora. Le persone coinvolte nell'inchiesta sull'...

Massa Carrara - assenteismo in Provincia e Genio civile : 26 arresti : Roma, 6 set., askanews, - Ventisei arresti, ai domiciliari, e tre misure cautelari del divieto di dimora: è il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Massa Carrara, arrivata al termine di un'...

Provincia di Massa Carrara e Genio civile : ai domiciliari 26 furbetti del cartellino : Sono stati arrestati dai Carabinieri di Massa Carrara e posti ai domiciliari 26 furbetti del cartellino. Invece per altri 3 indagati

Assenteismo a Massa Carrara : 26 arresti/ Ultime notizie - dipendenti di Provincia e Genio Civile ai domiciliari : Assenteismo a Massa Carrara: 26 dipendenti di Provincia e Genio Civile sono finiti ai domiciliari, 70 in tutto gli indagati per le assenze dal lavoro non giustificate.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:36:00 GMT)

Massa Carrara - assenteismo in Provincia e Genio civile : 26 arresti : Roma, 6 set., askanews, - Ventisei arresti, ai domiciliari, e tre misure cautelari del divieto di dimora: è il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Massa Carrara, arrivata al termine di un'...

Massa Carrara - i farmacisti sconfiggono l'Asl in tribunale/ Ultime notizie : “Indebita trattenuta Iva” : Massa Carrara, i farmacisti sconfiggono l'Asl in tribunale. Ultime notizie: “Indebita trattenuta Iva”. Un gruppo di titolari di farmacia ha combattuto contro l'azienda sanitaria(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 09:29:00 GMT)

La fluidità del jazz senza frontiere torna a Massa-Carrara : ... ma permane nel tempo e per questo ha scelto di destinare tutti gli introiti derivanti dalla bigleittazione degli spettacoli ad interventi di valorizzazione sui beni culturali della provncia di Massa ...

«Con 14mila disoccupati - a Massa-Carrara si lavora sotto ricatto» : "Il rapporto economia dell'Istituto studi e ricerche della Camera di commercio è disarmante " ha detto Berti -. Massa-Carrara è il fanalino di coda della Toscana con 14mila persone che cercano ...

La Provincia di Massa-Carrara non ha più soldi e - s - vende i suoi gioielli : Provincia - Le ristrettezze dei bilanci costringono da anni le amministrazioni pubbliche a tentare di disfarsi del proprio patrimonio per far quadrare i propri conti ma anche per avere risorse in più ...

Massa Carrara : in quattro massacrano un giovane in discoteca - ora rischia di perdere un occhio : quattro giovani versiliesi si sono accaniti contro un 22enne, "colpevole" di aver fatto un complimento alla fidanzata di uno di loro.Continua a leggere

La bufera di Ferragosto : martedì allerta arancione su Massa-Carrara : Provincia - Il maltempo torna a imperversare sulla provincia di Massa-Carrara e la Protezione civile della Regione Toscana ha emesso l'allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico che inizierà ...