romadailynews

: Marsella: intollerabile forza usata solo per sfrattare italiani in emergenza: Roma – Questa… - romadailynews : Marsella: intollerabile forza usata solo per sfrattare italiani in emergenza: Roma – Questa… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Roma – Questa mattina i volontari di CasaPound con il consigliere Lucahanno occupato l’ufficio della presidenza del X municipio con i residenti delle palazzine popolari di via Baffigo a seguito di uno sgombero ingiusto. Lo fa sapere CasaPound. “È incommentabile- dichiara- la prepotenza con cui l’amministrazione e’ intervenuta questa mattina per sgomberare un appartamento in cui vivono una ragazza con i suoi due figli piccoli di cui uno disabile. Non possiamo accettare che lavenga utilizzata solamente per sfrattatareinabitativa, senza proporre soluzioni alternative umane. Abbiamo ottenuto la votazione di un documento in aula per chiedere una sospensiva”. L'articoloperinproviene da RomaDailyNews.