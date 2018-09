Marcelo-Juventus | parla il calciatore del Real Madrid | i dettagli

Calciomercato Juventus : Marcelo primo obiettivo - ma lui vuole restare al Real : Marcelo è un calciatore che farebbe gola a qualsiasi squadra, uno di quei giocatori in grado di alzare sostanzialmente il tasso tecnico e tattico di un Club. La Juventus, sempre attenta sul fronte mercato e sulle opportunità da cogliere, questo lo sa benissimo, tanto che il calciatore del Real Madrid è stato, sia in passato che ultimamente, uno dei sogni della società bianconera. In una intervista rilasciata alla tv ufficiale del Real Madrid il ...

Marcelo alla Juventus? "Voglio chiudere la carriera al Real Madrid"/ Il brasiliano resta in Spagna! : Marcelo è stato accostato a lungo alla Juventus, il calciatore brasiliano però svela a Real Madrid Tv di voler chiudere la sua carriera in Spagna per poter dimostrare ancora molto.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 07:03:00 GMT)

Juventus - scambio Alex Sandro-Marcelo : trattativa reale - ma… : Alex Sandro-Marcelo- La Juventus lavora sottotraccia sullo scambio Alex Sandro-Marcelo. Come riportato nella giornata di ieri da “TuttoSport“, i bianconeri starebbero riflettendo sul potenziale scambio con il Real Madridi in vista di gennaio. Punto interrogativo ancora piuttosto grande, anche perchè la Juve vorrà valutare Alex Sandro nel corso di questi mesi. Se l’ex Porto ritornerà […] L'articolo Juventus, scambio Alex ...

Juventus - scambio Alex Sandro-Marcelo? Il calciatore del Real twitta… : Lo scambio Alex Sandro-Marcelo sta facendo molto discutere in queste ore, la Juventus ed il Real sono davvero in contatto per i due terzini? Nelle ultime ore, in ambito di calciomercato, si fa un gran parlare della voce in merito ad uno scambio tra Juventus e Real Madrid. Alex Sandro-Marcelo, questi i calciatori in ballo, ma a quanto pare nulla di vero bolle in pentola, almeno a detta di Marcelo, il quale ha twittato facendo scatenare i ...

Juventus - Marcelo sempre più vicino al club bianconero. Tutto è già pronto per il mercato di gennaio : L'affare Marcelo sembrava essere già nell'aria dal mercato estivo ma il mancato addio di Alex Sandro ha congelato la trattativa. Solo momentaneamente, perché il difensore brasiliano sembra essere ...

Juventus - Alex Sandro-Marcelo : super scambio a gennaio : Alex Sandro-Marcelo- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, prende sempre più corpo il potenziale scambio tra Real Madrid e Juventus sul fronte Alex Sandro-Marcelo. Il terzino del Real Madrid starebbe spingendo per lasciare il club spagnolo e sposare il nuovo progetto bianconero per riabbracciare Cristiano Ronaldo. Lopetegui dice sì ad Alex Sandro Il clamoroso […] L'articolo Juventus, Alex ...

JUVENTUS - SCAMBIO Marcelo-ALEX SANDRO COL REAL MADRID?/ Ultime notizie : tensione con Lopetegui : JUVENTUS, MARCELO-ALEX SANDRO: pronto lo SCAMBIO? Ultime notizie: il terzino del REAL Madrid vuole andarsene non essendo in ottimi rapporti con Lopetegui(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 14:21:00 GMT)

Juventus - dalla Spagna : Marcelo a gennaio - sì - si può davvero! : Marcelo A gennaio- La Juventus starebbe sondando seriamente la pista Marcelo in vista di gennaio. Perchè si può? Le nuove regole Uefa consentiranno al brasiliano di scendere in campo in Champions League con la Juventus in caso di trasferimento a Torino nella prossima sessione di mercato invernale. La Juve osserva e valuta La Juventus farà […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: Marcelo a gennaio, sì, si può davvero! proviene da Serie A News ...

Juventus - la bomba dalla Spagna : “Marcelo distratto dal mercato” - intanto Pjanic rinnova : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A, avvio con il botto ed esordio della Juventus di Cristiano Ronaldo sul campo del Chievo ma a tenere banco sono anche le ultime ore di calciomercato, in particolar modo novità importanti provenienti dalla Spagna. Secondo ‘As’, Marcelo è “distratto dalle voci di mercato”, è dovuto a questo l’errore del brasiliano nella gara di ieri in Supercoppa ...

Juventus - che rimpianto : Marcelo è immarcabile - il brasiliano strepitoso contro l’Atletico : La Juventus è stata protagonista di una sessione di mercato veramente importante, l’arrivo di Cristiano Ronaldo non ha bisogno di grandi presentazioni. Ma il rimpianto in casa bianconera è altissimo e porta il nome di Marcelo. L’esterno brasiliano è impegnato in questi minuti nella Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid, il terzino sta disputando una partita impressionante. Marcelo domina tutta la fascia sinistra, ...

Juventus - Marcelo frena : “Juve? Ho un contratto con il Real” : Marcelo frena- Marcelo frena gli entusiasmi dei tifosi bianconeri e si prepara alla super sfida di SuperCoppa contro l’Atletico Madrid. Il terzino brasiliano intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto anche sul suo futuro. “JUVE? NON E’ IL MOMENTO DI PARLARNE” Marcelo ha rotto gli indugi e sorvolato sulla questione Juventus. Una chiusura totale […] L'articolo Juventus, Marcelo frena: “Juve? Ho un ...

Marcelo non chiude alla Juventus : “io con Cristiano? Ecco cosa dico” : Marcelo lascia apertissima la porta alla Juventus, dopo la Supercoppa europea del suo Real Madrid, partirà l’assalto bianconero “Io alla Juventus con Cristiano Ronaldo? Non voglio parlarne ora, siamo qua per una finale e non è il momento”. Così il brasiliano Marcelo ha risposto alle domande sul suo futuro bianconero in conferenza stampa. Il terzino non ha voluto parlare di mercato alla vigilia della Supercoppa europea, ma ...

Marcelo alla Juventus? Il calciatore del Real Madrid commenta così : Ultime ore di calciomercato in casa Juventus, la finestra estiva non dovrebbe regalare ulteriore sussulti per il club bianconero. Si è parlato tanto di un possibile arrivo anche di Marcelo, situazione bloccato per la mancata cessione di Alex Sandro, difficile aspettarsi ribaltoni. Sull’argomento ha commentato anche il diretto interessato. “L’interessamento della Juve? Non sono qui per parlare di queste cose, c’è una ...