Marcelo alla Juventus? Voglio chiudere la carriera al Real Madrid Il

Marcelo : "Felice al Real. Io alla Juve? Solo falsità" : 'Molto felice a Madrid, la gente sa che qui mi sento a casa, che ho ancora molti anni di contratto nel miglior club del mondo'. Marcelo esce allo scoperto dopo le tanti voci sul suo futuro. Lo fa in un'intervista rilasciata alla tv ufficiale del Real Madrid nella quale giura fedeltà al club spagnolo: 'È un bene ...

Juventus - dalla Spagna : Marcelo a gennaio - sì - si può davvero! : Marcelo A gennaio- La Juventus starebbe sondando seriamente la pista Marcelo in vista di gennaio. Perchè si può? Le nuove regole Uefa consentiranno al brasiliano di scendere in campo in Champions League con la Juventus in caso di trasferimento a Torino nella prossima sessione di mercato invernale. La Juve osserva e valuta La Juventus farà […]

Juventus - la bomba dalla Spagna : “Marcelo distratto dal mercato” - intanto Pjanic rinnova : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A, avvio con il botto ed esordio della Juventus di Cristiano Ronaldo sul campo del Chievo ma a tenere banco sono anche le ultime ore di calciomercato, in particolar modo novità importanti provenienti dalla Spagna. Secondo ‘As’, Marcelo è “distratto dalle voci di mercato”, è dovuto a questo l’errore del brasiliano nella gara di ieri in Supercoppa ...

Marcelo non chiude alla Juventus : “io con Cristiano? Ecco cosa dico” : Marcelo lascia apertissima la porta alla Juventus, dopo la Supercoppa europea del suo Real Madrid, partirà l’assalto bianconero “Io alla Juventus con Cristiano Ronaldo? Non voglio parlarne ora, siamo qua per una finale e non è il momento”. Così il brasiliano Marcelo ha risposto alle domande sul suo futuro bianconero in conferenza stampa. Il terzino non ha voluto parlare di mercato alla vigilia della Supercoppa europea, ma ...

Marcelo alla Juventus? Il calciatore del Real Madrid commenta così : Ultime ore di calciomercato in casa Juventus, la finestra estiva non dovrebbe regalare ulteriore sussulti per il club bianconero. Si è parlato tanto di un possibile arrivo anche di Marcelo, situazione bloccato per la mancata cessione di Alex Sandro, difficile aspettarsi ribaltoni. Sull’argomento ha commentato anche il diretto interessato. “L’interessamento della Juve? Non sono qui per parlare di queste cose, c’è una ...

Marcelo non chiude alla Juventus : "Ma non è il momento di parlarne" : Da Tallinn, dove domani sera si disputerà la Supercoppa Europea fra Real e Atletico, il laterale brasilano non smentisce le voci che lo vorrebbero in bianconero

Marcelo alla Juve : ora decisive per l’affare : La Juve è scatenata sul mercato. Dopo Cristiano Ronaldo l’obiettivo è Marcelo. I tifosi Juventini sognano l’arrivo del top player.

Pogba e Marcelo potrebbero arrivare davvero alla Juventus (RUMORS) : Pogba e Marcelo potrebbero diventare piste serissime per la Juventus. Il sodalizio bianconero, nella stessa estate in cui ha acquistato Cristiano Ronaldo, potrebbe piazzare altri due colpi di livello altissimo. Senza dimenticare che l'arrivo di Bonucci, scremato da tutte le situazioni ambientali contingenti, rappresenta un'altra iniezione di qualita' alla rosa. Inutile fare giri di parole: Marotta e Paratici, con la supervisione della famiglia ...

Juventus - Cristiano Ronaldo allo scoperto : “Voglio Marcelo alla Juve” : VOGLIO Marcelo- Cristiano Ronaldo chiama Marcelo alla Juventus. Secondo quanto riportato dal “Corriere di Torino“, l’attaccante portoghese avrebbe suggerito l’acquisto di Marcelo alla società bianconera. “Voglio Marcelo“: un messaggio indiretto che CR7 avrebbe suggerito alla Juventus. Perchè Marcelo? Il terzino brasiliano, grande amico del campione portoghese, potrebbe rappresentare un tassello di grande ...

Marcelo alla Juventus - l’annuncio del calciatore brasiliano : ecco il secondo colpaccio in poche ore : Marcelo alla Juventus, ecco la lettera del brasiliano – “Chi l’avrebbe detto eh Cris!!! È arrivata l’ora di dirsi addio… Ti giuro che non immaginavo che quel giorno potesse arrivare! Però niente in questa vita è per sempre, e spero che tu sia molto felice nel tuo nuovo cammino. Sono stati quasi 10 anni passati al tuo fianco, 10 anni di allegria, buon calcio, vittorie, sconfitte, momenti meravigliosi! Ho imparato tanto con te, la tua ...

Like ‘birichino’ di Marcelo - il difensore strizza l’occhio alla Juventus : potrebbe seguire Cristiano Ronaldo : Marcelo potrebbe fare compagnia a Cristiano Ronaldo alla Juventus, i Like del difensore del Real Madrid fanno drizzare le orecchie ai tifosi bianconeri Una sessione estiva di mercato davvero molto ‘calda’ per la Juventus. Dopo il colpaccio Cristiano Ronaldo, i tifosi bianconeri scalpitano anche per un altro giocatore del Real Madrid che potrebbe essere vicino alla squadra di Allegri. Con il passaggio di Alex Sandro al Psg, si ...

Marcelo alla Juventus/ Ultime notizie - doppio like sospetto : il brasiliano ha iniziato a seguire i bianconeri : Marcelo alla Juventus dopo Cr7? I bianconeri starebbero preparando un altro grande colpo di mercato sull'asse con Madrid. Ma prima servono delle cessioni