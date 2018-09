ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Marangoni 105, dalla comunità psichiatrica di Udine a Scampia per un torneo di calcio a 7: “Noi come loro abbiamo un’a… - IBadaracco : RT @fattoquotidiano: Marangoni 105, dalla comunità psichiatrica di Udine a Scampia per un torneo di calcio a 7: “Noi come loro abbiamo un’a… - carloand : RT @fattoquotidiano: Marangoni 105, dalla comunità psichiatrica di Udine a Scampia per un torneo di calcio a 7: “Noi come loro abbiamo un’a… - fattoquotidiano : Marangoni 105, dalla comunità psichiatrica di Udine a Scampia per un torneo di calcio a 7: “Noi come loro abbiamo u… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Con essa s’intende una fra le possibili soluzioni, opportunità o condizioni fra le quali poter decidere. Gli occhi dei più leggono alternativa. La coscienza di chi pensava di non avere più scelta, invece, ci legge vita. A pochi giornisua terza partecipazione aldi“Libera in Goal”, organizzato dall’associazione VoDiSca (Voci di) in collaborazione con Libera Campania e l’associazione Rime di Trieste che si svolgerà adal 6 al 9 settembre, è Sabrina a tirare una linea netta tra chi dà per scontato di avere sempre diverse strade da poter percorrere e chi, invece, sa che se vuole continuare a camminare può andare solo in una direzione. «Asi sono risolte le cose, ora è un luogo che vive attraverso le associazioni e sono i mafiosi ad avere paura delle altre persone, perché hanno trovato il coraggio di alzarsi, perché hanno trovato ...