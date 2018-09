Mara Maionchi La nota produttrice porterà ancora fortuna al programma? X Factor 2018

VIDEO | X Factor - Fedez e Mara Maionchi sulla sostituzione di Asia : "Dispiaciuti ma la è scelta giusta" : Durante la conferenza stampa del talent, i due giudici sono intervenuti e hanno detto la loro in merito all'esclusione e...

Mara Maionchi : "Lavoro sempre e non ho mai tempo di riposarmi" : Amata e grintosa giudice di X Factor, Mara Maionchi, in attesa dell'inizio della nuova stagione (la dodicesima) del talent show di Sky Uno, si prende un breve periodo di vacanze in Toscana, a Forte dei marmi. Intercettata dal settimanale Spy, rivela che il tempo a disposizione per riposarsi è sempre poco poiché: "Lavoro senza tregua dal 1959".Approfittando di questi giorni di pausa, Mara si gode i suoi tre nipoti: Niccolò di 6 ...

Mara Maionchi/ “Lavoro senza sosta dal 1959 - ora mi riposo al mare con i miei nipoti” : In attesa di vederla nuovamente al tavolo dei giudici di X Factor, Mara Maionchi, si rilassa al mare, a Forte dei Marmi, insieme alla sua famiglia e ai suoi tre nipotini(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 13:20:00 GMT)

Svelata la data d’inizio di X Factor 12 con Fedez - Mara Maionchi - Manuel Agnelli e Asia Argento : La data d'inizio di X Factor 12 è finalmente ufficiale. Secondo quanto riportano i social dedicati al talent, l'appuntamento con il programma è fissato per il giorno 6 settembre, quindi un po' in anticipo sulla tabella di marcia delle passate edizioni. Decisi i giudici, quasi completamente confermati rispetto alla scorsa annata, il talent di Sky è ripartito dalle audizioni con l'arrivo della new entry Asia Argento, aspramente criticata per ...

X Factor - assegnate le categorie ai giudici Fedez - Mara Maionchi - Manuel Agnelli e Asia Argento : Grande attesa per la nuova edizione di X Factor che partirà a settembre su Sky Uno . Dopo la grande novità di Asia Argento gli occhi sono tutti puntati sulle assegnazioni . Dopo i tour in giro per l'...

X Factor 12 - le categorie assegnate ai giudici Fedez - Manuel Agnelli - Asia Argento e Mara Maionchi : Mercoledì 11 e giovedì 12 luglio 2018, al Mediolanum Forum di Assago, si sono svolti i Bootcamp della dodicesima edizione di X Factor, il talent show di Sky Uno che andrà in onda in autunno.Durante i Bootcamp, come già sappiamo, i quattro giudici di X Factor, che quest'anno sono Fedez, Manuel Agnelli, Asia Argento e Mara Maionchi, scopriranno le proprie categorie.prosegui la letturaX Factor 12, le categorie assegnate ai giudici Fedez, ...

Biagio Antonacci e le sue prime volte : 'Quando il marito di Mara Maionchi mi disse 'Fai schifo'' : In un mondo 'in cui dominano l'ipocrisia e la preoccupazione del giudizio altrui', Biagio Antonacci, intona il proprio inno alla libertà. A quasi 55 anni, reduce da un disco e da un tour trionfali, si ...