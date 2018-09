Manovra | il governo tranquillizza Lo spread ripiega | tassi sotto il 3%

'Crescita - stabilità conti in ordine' : Governo annuncia Manovra rassicurante : Una legge di bilancio che non spaventi nessuno, così dal vertice con il presidente del Consiglio, i vicepremier e il monistro dell'Economia. Di Maio e Salvini: non ci sarà nessuna sfida all'Europa, arriveranno reddito di cittadinanza e riforma Fornero -

Conte : "in Manovra stabilità e crescita"/ Vertice Governo con Di Maio e Salvini : "riforme ma conti in ordine" : Conte, Vertice Governo su Manovra: 'stabilità e crescita, riforme strutturali ma conti in ordine'. Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti.

Manovra - governo : aiuteremo le famiglie mantenendo conti in ordine | Ok Confindustria : Di Maio: "Nella legge di Bilancio deve esserci il reddito di cittadinanza, il superamento della Fornero, gli aiuti alle imprese. Tutto questo è possibile se iniziamo a cambiare il paradigma, se mettiamo al centro i cittadini. Vedrete che sarà una legge di bilancio che rassicurerà i mercati e, soprattutto, le famiglie"

Pensioni e reddito di cittadinanza : vertice del Governo sulla Manovra : A Palazzo Chigi, nelle stanze del Governo, è in corso il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio (presenti anche il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, quello dell’Economia, Giovanni Tria, e quello degli Affari Europei, Paolo Savona). Da definire ci sono i punti centrali da inserire nella prossima Legge di bilancio, quella che svelerà le carte di questo Governo lega stellato del ...

Il governo al lavoro sulla Manovra. Salvini rassicura : 'Rispetterà tutte le regole - faremo pagare meno tasse' : Di Maio preme sul reddito di cittadinanza: 'A regime - dice il leader pentastellato - può portare a 1 punto percentuale di pil all'anno in più' -

Lo spread? Un Robin Hood alla rovescia - pagano l’aumento i ceti più deboli Il governo : Manovra rispetterà le regole : Il rialzo del differenziale tra Btp decennali e Bund tedeschi trasferisce ricchezza agli investitori esteri e agli italiani con maggiori risparmi che investono in titoli pubblici

Ora il governo rassicura 'Manovra rispetta regole' : Sarà una manovra economica "rispettosa di tutte le regole e che farà pagare meno tasse agli italiani". Ad assicurarlo è il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che abbassa i toni con l'Europa dopo il Consiglio dei ministri che si è tenuto oggi a Palazzo Chigi.Domani il leader della Lega riunirà gli "sherpa" economici del Carroccio per mettere a punto il pacchetto delle proposte per la prossima legge di bilancio. Ha chiesto a ...

Il governo sulla Manovra : «Sarà rispettosa di tutte le regole». E lo spread scende : Il vicepremier spazza i dubbi sulla manovra del prossimo autunno: a destare allarme l’annuncio di voler portare il deficit fin quasi alla soglia del 3% in rapporto al Pil, fissata dalle regole europee

Manovra : Tajani - nel governo confusione : "Lo stesso vale per la politica industriale, visto che non si decide su nulla, sull'Ilva, sulle imprese", ha aggiunto. "Ovviamente - ha sottolineato - non si possono fare la flat tax e il reddito di ...

Manovra - caccia a 10-12 miliardi : l'obiettivo minimo per il governo : I PROVVEDIMENTI ROMA Il lavoro sulla sessione di bilancio entra nel vivo questa settimana con il rientro di Giovanni Tria dalla Cina. In autunno il ruolo del ministro dell'Economia non è...