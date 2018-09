Mancini dai due volti Il ct protezionista era un tecnico liberista

ilgiornale

(Di giovedì 6 settembre 2018) Puntuale, come la cartella delle tasse, è arrivato il lamento del cittì. Cambiando l'ordine degli allenatori la denuncia non cambia: pochi i calciatori italiani in campo, dunque difficile è l'impresa del commissario, costretto, si fa per dire, a scavare e scovare chissà quali talenti, nascosti o trascurati.è l'ultimo del corteo, prima di lui avevano manifestato uguale preoccupazione e senso patriottico, Lippi, Prandelli, Conte, Ventura. Così come aveva detto le stesse cose Fabio Capello ai tempi della sua guida tecnica della nazionale inglese, con una folla di foreign players e poca roba locale. Lamenti sacrosanti ma è come scoprire l'acqua calda. Perché gli stessi allenatori quando allenano il club se ne infischiano delle esigenze del calcio nazionale ma, se chiamati a difendere l'onore della patria calcistica, allora vengono presi dal furore e chiedono agli altri di ...