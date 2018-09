Mamma mia! Il ritorno | si ride e si balla in Grecia

“Mamma Mia!” dieci anni dopo il debutto torna al cinema al ritmo degli Abba : Preparatevi a cantare e ballare, ridere e amare di nuovo. dieci anni dopo che “Mamma Mia!” ha incassato più di 600 milioni di dollari, siete invitati a ritornare sula magica Isola greca di Kalokairi per un musical originale e tutto nuovo basato sulle canzoni degli Abba. Con gli attori del primo film e new entry che includono LILY JAMES, ANDY GARCIA e la vincitrice dell’Oscar CHER, la commedia musical sarà disponibile nelle sale ...

Mamma mia! - preparati al ritorno : il primo episodio è su Infinity : Mamma mia Sta arrivando il momento di tornare al cinema per vedere “Mamma Mia! Ci risiamo”, film che verrà distribuito in Italia dal 6 settembre. Rispolverate le canzoni degli Abba e mettetevi comodi, su Infinity potete trovare il primo capitolo “Mamma Mia”, uscito esattamente 10 anni fa, che incassò oltre seicento milioni, entrando così tra i 90 film più redditizi di sempre. Sophie sta per sposare l’amato Sky sull’isoletta greca di Kalokairi e ...

Arriva il sequel di 'Mamma mia!' - : Il sequel Arriva a dieci anni esatti da Mamma mia! , il film che ha incassato oltre 600 milioni di dollari nel mondo. Il cast originale torna a cantare le canzoni degli Abba nella fantasiosa isola ...

Mamma mia! è tornato : ora la diva è Cher : Tra nostalgia, commozione e strizzate d'occhio ai fans, torna dieci anni dopo Mamma mia! il cinemusical campione d'incassi , 600 milioni rastrellati in tutto il mondo, che cuce sulle hit intramontabili degli ABBA la storia dell'indipendente e anticonformista hippie Donna, partita per la Grecia alla ricerca della felicità. In Mamma mia! Ci risiamo , nelle ...

«Mamma mia! Ci risiamo» : il pezzo forte è Cher : La prima parte scorre un po’ così, senza troppi slanci, tra un’Amanda Seyfried fin troppo sofferente e sognante (sulla sempre idilliaca isola di Kalokairi) e i continui flashback di gioventù di sua madre Donna, che, per la maggior parte del film, vediamo in versione «young & free» (a interpretarla è la ex Cenerentola Lilly James, protagonista anche della nostra cover, che finalmente si riscatta l’immagine da principessina ...

"Mamma mia!" - bacio saffico tra Cher e Meryl Streep : il sequel più atteso della prossima stagione cinematografica, si tratta di ' Mamma Mia! Ci Risiamo '. In arrivo in Italia dal prossimo 6 settembre, l'all star movie, è stato presentato giorni fa al ...

