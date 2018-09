Malattie rare | 250 italiani con disordini del ciclo dell’urea | soprattutto bimbi

Malattie rare : disordini ciclo urea - in Italia nuovo farmaco orfano : Con una nuova formulazione liquida orale, inodore e insapore, e importanti vantaggi di efficacia rispetto alle terapie attualmente disponibili, è stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco il glicerolo fenilbutirrato (Ravicti*) come terapia per i disordini del ciclo dell’urea, per pazienti sia pediatrici sia adulti. Un farmaco che ha ottenuto la raccomandazione per il mantenimento della designazione di prodotto orfano e che ...

Malattie rare - hacker a caccia di tecnologie per migliorare la qualità di vita : Roma, 4 set., AdnKronos Salute, - Giovani hacker alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative per migliorare la qualità di vita delle persone con Malattie rare. Parte la seconda edizione del rare ...

Malattie rare : hacker a caccia di tecnologie per migliorare la qualità di vita : Giovani hacker alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative per migliorare la qualità di vita delle persone con Malattie rare. Parte la seconda edizione del rare Disease Hackathon – www.rarediseasehackathon.it, #rarehack2018 – maratona hacker dedicata alle Malattie rare, che culminerà nell’evento live di metà ottobre alla Leopolda di Firenze durante il Forum della sostenibilità e delle opportunità nel settore della ...

Malattie rare - distrofia di Duchenne : ‘taglia e incolla’ Dna la blocca nei cani : Le ‘forbici molecolari’ dell’editing genetico potrebbero rappresentare una speranza concreta per bloccare la progressione della distrofia muscolare di Duchenne (Dmd), la malattia genetica potenzialmente fatale più comune nei bimbi, causata dalla mancanza di distrofina, proteina chiave per la funzione dei muscoli. Lo studio della speranza – a pochi giorni dalla Giornata mondiale dedicata alla patologia che colpisce un ...

Una ciclopedalata di sensibilizzazione per la donazione degli organi e le Malattie rare : ci sarà anche Matteo Piantedosi a Lioni : Sono previsti grandi spettacoli di Bike Trial a Lioni, e tanto tanto divertimento per tutti i bambini dai 3 ai 16 anni, seguiti da istruttori professionisti della Federazione Ciclistica Italiana. In ...

Malattie rare : in Italia 740mila pazienti - 1 su 5 ha meno di 18 anni : Il IV rapporto sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia, “Monitorare“, presentato oggi alla Camera, ha rilevato che è in aumento la copertura dei registri regionali delle Malattie rare e il numero complessivo delle persone con patologie ‘orfane’ nel nostro Paese potrebbe arrivare a superare le 740 mila unità, con una prevalenza stimata dell’1,22% sulla popolazione. Solo una persona con malattia su ...

Malattie rare : verso la terapia genica prenatale per la patologia di Gaucher : Una malattia neurodegenerativa a insorgenza precoce, e fatale, può essere prevenuta già nel pancione, grazie a una nuova terapia genica. Lo spiega un articolo pubblicato online su ‘Nature Medicine’. Lo studio è stato condotto sui topi. La malattia di Gaucher è ereditaria e provoca ingrossamento del fegato e della milza, fragilità ossea e dolore, anemia, affaticamento e suscettibilità alle ecchimosi. Questi sintomi, spiegano i ...

Roma - l'ospedale Bambino Gesù identifica 16 nuove Malattie rare : Al Bambino Gesù di Roma, durante lo scorso anno, sono state identificate ben 16 nuove malattie rare che prima di allora non avevano avuto alcuna diagnosi. Grazie alla competenza dei laboratori di sviluppo è stato possibile fornire diagnosi esaustive nel 50% dei casi di malattie rare. Il Nosocomio Bambino Gesù guidato da Mariella Enoc anticipa i risultati del 2017 che verranno illustrati nel corso di questo pomeriggio insieme ai numeri del ...

Ospedale Bambino Gesù - 16 Malattie rare identificate nel 2017 : La presa in carico di pazienti con casistiche sempre più complesse aumenta anche il rischio di infezioni ospedaliere, che, nel mondo, rappresentano la complicanza più frequente e grave dell'...