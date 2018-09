Macabra scoperta in Messico | trovata una fossa comune con i resti di 166 persone  

DON MATTEO 10/ Anticipazioni 9 agosto : una Macabra scoperta per il nostro protagonista (Replica) : Don MATTEO 10, Anticipazioni 9 agosto : "L'amico ritrovato" e "Le due madri" sono gli episodi della fiction con Terence Hill che Raiuno trasmette in replica oggi in prima serata.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 19:40:00 GMT)

“Cara - dove sei?”. Dramma in spiaggia : non trova più la moglie - poi la Macabra scoperta : “dove sei?”, questo ha urlato poco prima di fare una terribile scoperta. Tragedia nella mattinata di martedì lungo le coste friulane. Una turista in vacanza col marito ha perso la vita dopo essere annegata nelle acque antistanti le spiagge di Grado, località balneare nell’ex provincia di Gorizia. La vittima è una donna di 71 anni di origine tedesca ritrovata ormai esanime in mare. Il Dramma si è consumato in pochi minuti intorno ...