M5S | nuovo attacco hacker a Rousseau | privacy violata

M5s, nuovo attacco hacker a Rousseau: online alcuni nomi di donatori - Nuovo attacco hacker a #Rousseau, il sistema operativo del #M5s: online alcuni nomi di donatori.

(Di giovedì 6 settembre 2018) La Piattaformaavrebbe subito uninformatico da Rogue0, che già l'anno scorso era riuscito a 'bucare' la sicurezza. Per dimostrare di essere nuovamente riuscito a violare il sito, il pirata informatico ha pubblicato due link attraverso twitter che conducono al sito Privatebin.net, dove avrebbe pubblicato dei dati presenti nel database. Cliccando sul primo dei due link si può leggere una breve lista di 7 persone che avrebbero effettuato una donazione per sostenere il Movimento, con tanto di nomi, cognomi, somme versate ed email. Alla faccia del GDPR.Io fossi in voi lo chiederei a loro, https://t.co/7t4244eqYS #lol— rogue0 (@r0gue_0) 5 settembre 2018 Nel secondo link ha invece pubblicato una lista di tabelle, che sarebbero presenti all'interno del database.Big news & #tables at #Market , collection #Summer2k18 is out!Great & Useless ...