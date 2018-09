M5s | hacker pubblica numeri telefono Di Maio |  Bonafede |  Toninelli

agi

: #Rousseau, uno dei donatori conferma al @Corriere che i dati pubblicati da Rogue0 sono autentici - martinapennisi : #Rousseau, uno dei donatori conferma al @Corriere che i dati pubblicati da Rogue0 sono autentici - giornalettismo : Stavolta @r0gue_0 ha hackerato #Rousseau in pieno #GDPR: che grana enorme per il #M5S, che solo ieri festeggiava le… - sole24ore : «Bucata» da un hacker la piattaforma Rousseau del M5S -

(Di giovedì 6 settembre 2018) L'di Rousseau R0gue_0 hato su Twitter ipersonali del vice premier Luigi Di, del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. L'da ieri sera ha ripreso are dati rubati dai server della Casaleggio Associati, compresi nomi e donazioni dei simpatizzanti del Movimento 5 stelle alla piattaforma Rousseau. Il file,to su Privatebin.net, contiene anche quelle che sembrerebbero le mail personali dei tre politici del Movimento. Say #pisQAnon to your favorite @casaleggio 's puppet ! ... or ask about #Lanzalone , #ILVA , #Ponte #Morandi, #WTF you want.https://t.co/AuQndjIB7y#Rousseau #M5S #Casaleggio#pisQAnon is here#APT0 — rogue0 (@r0gue_0) 6 settembre 2018