L’uomo si sente male Poi succede tutto in ospedale

caffeinamagazine

: @LucianoLibero @luciano40397087 @lauraboldrini @GiuseppeConteIT @luigidimaio inutile discutere , si sente in guerra… - loreandpeace1 : @LucianoLibero @luciano40397087 @lauraboldrini @GiuseppeConteIT @luigidimaio inutile discutere , si sente in guerra… - koprule : Finalmente ho potuto provare la professionalità di Lello Curci, e devo dire che sono rimasto molto sorpreso per l’a… - ___A__L__E__X__ : RT @pseudo_laura: Una donna forte s'innamora davvero quando incontra un uomo con il quale si sente libera di poter essere fragile. (web) ht… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Ci sono oggetti a cui non possiamo rinunciare e a loro diamo un significato affettivo inimmaginabile. Tra questi c’è certamente la fede nuziale, simbolo di amore eterno e di una promessa di fedeltà a vita da parte di due persone innamorate. Un ‘semplice’ oggetto d’oro che si ‘lega’ al dito per tutta la vita. E questo oggetto può assumere maggiore importanza se malauguratamente uno dei due partner dovesse lasciarmi prima.spesso nelle coppie anziane e di lunga durata: di quella persona con la quale abbiamo condiviso tutta la vita ci restano solo i ricordi e qualche oggetto. Ecco, adesso mettetevi nei panni di un turista che, sulle spiagge di Lanciano, in provincia di Chieti, ha passato una giornata d’inferno a cercare la fede smarrita. Sulla costa dei Trabocchi, in una calda giornata settembrina, i bagnanti si sono monitorati per aiutare ...