Luciano Pavarotti | parla la prima moglie “Il successo ci ha distrutti | poi è arrivata

Luciano Pavarotti - la tragica confessione della prima moglie Adua : 'Nicoletta Mantovani? Non era più lui...' : Vivere con Luciano Pavarotti . Cosa significa lo spiega la prima moglie Adua Veroni , a 11 anni dalla scomparsa del grande tenore modenese. 'Dedicare totalmente la tua vita ad un uomo che ad un certo ...

Alice Pavarotti - la figlia di big Luciano . L’avete mai vista? Le foto rarissime : A quasi 11 anni dalla scomparsa di Luciano Pavarotti il suo mito è ancora vivo e vegeto. Del resto gli oltre 50mila visitatori della casa museo poco fuori Modena, una delle proposte colte-turistiche legate alle attività dell’omonima fondazione, dimostra che la figura di ‘Big Luciano’ esercita un fascino che esce dal recinto specifico dell’opera e del canto di cui fu incontrastato protagonista per decenni. E gli valsero, a ...

Aretha Franklin è morta/ Video - nel 1998 sostituì Luciano Pavarotti ai Grammy interpretando “Nessun dorma” : Aretha Franklin è morta . La regina e signora del soul ha lasciato un vuoto nel mondo della musica. Da ricordare la notte in cui sostituì improvvisamente Luciano Pavarotti ai Grammy (Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 12:26:00 GMT)

Addio ad Aretha Franklin - la donna che ha sostituito Luciano Pavarotti : A quattro anni Aretha canta già e impara, praticamente da sola, a suonare il pianoforte. A dodici anni partorisce il suo primo figlio, a 14 il secondo. I padri sono due suoi coetanei. I bambini portano il suo cognome e vengono cresciuti dalla famiglia di Aretha: figli come fratellini. Intanto la ragazzina con voce da brivido (e pianista che un giorno Elton John definirà «la più sottovalutata di sempre») si esibisce in giro per l’America, insieme ...