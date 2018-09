Luciano Moggi svela cosa c' è dietro Berlusconi e il Monza | ' L' idea è venuta ad Adriano

L’esilarante intervista a Giuseppe Cruciani : “le dimensioni di Luciano Moggi…” [VIDEO] : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, le prime tre giornate del massimo torneo italiano hanno già dato importanti indicazioni. Nel frattempo ecco un’esilarante intervista realizzata da Vanni Zagnoli a Giuseppe Cruciani , giornalista, conduttore radiofonico e conduttore televisivo. In particolar modo retroscena ‘hot’ che riguarda l’ex dirigente della Juventus Moggi: “le dimensioni ...

Luciano Moggi - la pagella alle big : Roma fisica ma senza fantasia - Milan e Inter dopo la vittoria... : Non erano ancora terminati i sorteggi di Champions che già si sprecavano i pronostici su quali delle italiane avrebbero superato il turno. Unanimità per la Roma che ha sulla carta il Real come unico ...

Luciano Moggi sorprende tutti : “quanto chiasso per CR7 - Maradona era superiore e non ci fu questo baccano” : Luciano Moggi ha parlato dell’arrivo nel nostro campionato di un fenomeno come Cristiano Ronaldo, inferiore a Maradona a detta dell’ex dirigente della Juve Luciano Moggi, attraverso il suo consueto editoriale su Libero, ha parlato dell’impatto di Cristiano Ronaldo sulla Juventus e sulla serie A. Troppo baccano per l’arrivo di CR7 a detta di Moggi: “Aspetti Ronaldo, ma con il Chievo è Bernardeschi che salva la Juve. ...