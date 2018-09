Lopetegui | ' Ronaldo? Il Pallone d' Oro sarà di Modric'

Lopetegui cancella Ronaldo : 'Modric vincerà il Pallone d'Oro' : Infine, da ex, sulla possibilità di allenare un giorno il Barca , ha risposto secco: ' Sono nella migliore squadra del mondo e non posso pensare ad altro in questo momento '. La Fifa chiude il caso ...

Lopetegui prende posizione : 'Ronaldo? Giusto il premio a Modric' : ROMA - ' Non ho voglia né pazienza per parlare del Gala Uefa di ieri: dico solo che ai premi non do molta importanza, ma quello di Luka Modric come miglior giocatore europeo della passata stagione è ...

Real Madrid - Lopetegui convinto : “l’addio di Cristiano Ronaldo? Reinventarci sarà una sfida affascinante” : L’allenatore del Real Madrid ha parlato in conferenza dell’addio di Ronaldo, sottolineando come sarà emozionante provare a vincere senza di lui Partito Cristiano Ronaldo con destinazione Juventus, il Real Madrid ha adesso il compito di continuare a vincere senza la propria stella più luminosa. Un obiettivo che affascina soprattutto Julen Lopetegui, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di International ...

Real Madrid - Lopetegui chiama Cristiano Ronaldo ma non lo convince a restare : Julen Lopetegui ha avuto una lunga conversazione telefonica con Cristiano Ronaldo per cercare di convincerlo a restare al Real Madrid, ma senza successo. Lo scrive Mundo Deportivo. Il nuovo tecnico ed ...