Lopetegui | Real forte anche senza Ronaldo

Real Madrid - Lopetegui : 'Forti anche senza Cristiano Ronaldo' : Infine, da ex, sulla possibilità di allenare un giorno il Barca, ha risposto secco: 'Sono nella migliore squadra del mondo e non posso pensare ad altro in questo momento'.

Lopetegui : Real forte anche senza 'CR7' : Lopetegui, inoltre, è convinto che "Luka Modric vincerà il Pallone d'Oro", perché "è il miglior giocatore del mondo", quindi ha elogiato Bale e Benzema, affermando che "entrambi hanno avuto una ...

Zidane a Lopetegui : 'Al Real sei costretto a vincere tutto' : ROMA - ' A Madrid sei costretto a vincere tutto' . Questo il messaggio che Zinedine Zidane , attraverso una lunga intervista concessa a uefa.com, ha mandato al suo successore alla guida del Real , ...

CR7 alla Juve - Lopetegui svela il retroscena : “Il Real lo ha aiutato ad andare via” : CR7 è senza ombra di dubbio uno dei calciatori più nominati dagli addetti ai lavori nelle varie interviste, sia in Italia che all’estero. A questa prassi ormai consolidata non si è sottratto neanche il nuovo allenatore del Real Madrid, Julen Lopetegui. Il tecnico non ha sicuramente passato un’estate tranquilla a causa del suo allontanamento dalla Nazionale spagnola nelle ore precedenti l’inizio dei Campionati del Mondo. ...

Lopetegui racconta l’addio di Cristiano Ronaldo : “il Real Madrid lo ha aiutato…” : Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid proprio quando il tecnico Lopetegui si stava per sedere sulla panchina dei blancos Il tecnico del Real Madrid Lopetegui, è tornato sull’addio di Cristiano Ronaldo al club spagnolo. Non certo una nota positiva vedere partire il calciatore più forte al mondo nel momento del suo arrivo in un nuovo club. “Non ho mai parlato con Cristiano, perché quando io sono arrivato lui aveva già ...

Real - Lopetegui : 'Ronaldo? Non ci ho mai parlato - ha spinto per andare via' : Il mondo Real è cresciuto tantissimo: c'è sempre stata la sensazione di grandezza, ma negli ultimi anni il club è diventato ancor più prestigioso. Se si pensa ai titoli conquistati…'. SU ...

Calciomercato Real Madrid - Rodrigo sostituto di CR7? Lopetegui lo vuole - il club ci pensa ma ha dubbi : Sostituire Cristiano Ronaldo, non il compito più semplice del mondo per il Real Madrid. Perso il campione portoghese, trasferitosi alla Juventus nell'ambito del colpo di Calciomercato del secolo, in casa madrilena le ultime ore di trattative sono roventi. ...

Il Real Madrid è pronto ad irrompere sul mercato : la lista di Lopetegui - Florentino Perez prepara i botti! : Florentino Perez vuole piazzare un colpo da 90 prima della chiusura del calciomercato estivo in Spagna, il 31 di agosto Nella Liga il calciomercato chiuderà il 31 agosto ed il Real Madrid si prepara ad irrompere sul mercato alla ricerca di rinforzi dopo l’addio pesante di Cristiano Ronaldo. La sconfitta nella Supercoppa Europea contro i cugini dell’Atletico, ha acceso un campanello d’allarme non di poco conto e Florentino ...

Marca : 'Il Real Madrid vuole un 9 : Lopetegui chiede Icardi' : TORINO - Serve assolutamente un attaccante. E' quanto avrebbe detto ai suoi dirigenti il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui dopo le amichevoli estive dei campioni del mondo e la finale di Supercoppa europea persa contro l' Atletico Madrid . E' questa l'unica grossa 'falla' nella rosa Madridista individuata dal successore di Zinedine Zidane , che per il resto è ...

Real Madrid - Lopetegui : 'L'Atletico ha meritato di vincere. Mercato? Le cose non cambiano dopo oggi' : Una battuta anche in risposta alle voci di un possibile colpo finale sul mercato: "Non credo che dopo oggi cambi qualcosa nella politica sportiva del club - ha concluso Lopetegui - Serve alzare la ...

Real Madrid - brutto colpo per Lopetegui : lesione all’adduttore per Alvaro Odriozola : Niente Supercoppa Europea per il giocatore arrivato in questa sessione estiva dalla Real Sociedad Il Real Madrid dovrà fare a meno di Alvaro Odriozola per la finale di Supercoppa Europea in programma mercoledì prossimo a Tallinn contro l’Atletico Madrid. Il terzino, arrivato nelle settimane scorse dalla Real Sociedad, soffre di una lesione di primo grado all’adduttore della gamba destra. (ADNKRONOS)L'articolo Real Madrid, ...

