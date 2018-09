Lo stile Juve conquista anche Roma | centinaia all' apertura del primo store

Cristiano Ronaldo lancia Juventus TV - il nuovo canale bianconero in stile Netflix : La Juve è il club più importante d'Italia e uno dei migliori al mondo, per cui… '. Retroscena sono anche quelli circa il goal di CR7 alla Juve, all'Allianz Stadium, nel quarto di finale d'andata. Una ...

Rummenigge - stilettata alla Juventus : "CR7? Follia di mercato" : Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato senza dubbio il colpo del secolo, almeno per il club bianconero e per il calcio italiano. Tanti addetti ai lavori hanno dato la loro benedizione a questa grande ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : un arrivo in stile Hollywood. Ad attenderlo sette Jeep : TORINO - E' iniziata poco dopo le 19.25 l'era Ronaldo alla Juventus. Le misure di sicurezza imponenti, le manovre evasive delle sei Jeep, diventate poi sette, presentatesi sulla pista d'atterraggio, ...

Juventus - ecco la World Tribe Collection : culture e lingue in un unico stile : Nasce ora la Juventus World Tribe Collection, una collezione ideata e prodotta dal club per unire culture diverse con una sola passione L'articolo Juventus, ecco la World Tribe Collection: culture e lingue in un unico stile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cristiano Ronaldo-Juventus - arriva la risposta di Rocco Siffredi : la grafica in stile CR7 diventa RS… 24! [FOTO] : La grafica della Juventus che annuncia Cristiano Ronaldo diventa virale: anche l’attore porno Rocco Siffredi crea la sua immagine personale in stile CR7, mostrando le sue… qualità L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato celebrato sui social con una splendida grafica: l’immagine, a tinte bianconere, mostra la figura stilizzata di CR7 con il suo nome inciso sullo sfondo. Una grafica diventata virale in ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - l'ironia social di Boateng : grafica in stile CR7 - ma al Sassuolo! : Kevin Prince Boateng esilarante sui social: post con grafica in stile CR7 Da giorni, da settimane, non si fa altro che parlare del trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Il ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - l’ironia social di Boateng : grafica in stile CR7 - ma al Sassuolo! : Kevin Prince Boateng esilarante sui social: post con grafica in stile CR7 Da giorni, da settimane, non si fa altro che parlare del trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Il colpo del secolo, che renderà la Serie A italiana speciale e seguita in tutto il mondo. social pieni, strapieni di post, foto, tweet, video e chi più ne ha più ne metta. Tante, le donne che si sono lamentate, stufe di sentir parlare solo e ...