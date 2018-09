Lo sciopero dei treni di Italo di domani | venerdì 7 settembre

Traghetti dalla Grecia per l'Italia cancellati o in ritardo per lo sciopero dei marittimi. Disagi per migliaia di turisti bloccati : Sono stati annullati, considerata la proroga dello sciopero in Grecia, gli arrivi dei Traghetti previsti domani su Bari. Non arriveranno le navi delle compagnie Superfast e Ventouris Ferries provenienti dai porti ellenici. Sono invece annunciati ritardi per quel che riguarda gli arrivi nel porto di Brindisi dove non risultano cancellazioni. La situazione viene continuamente monitorata tanto dall'autorità marittima, quanto ...

sciopero dei traghetti in Grecia : bloccati migliaia di turisti - : I sindacati chiedono un aumento del 5% degli stipendi e devono decidere se prolungare lo stop di alcuni giorni. Colpite circa 180mila persone, tra residenti e viaggiatori che, quest'anno, sono ...

Ilva - aut aut dei sindacati : 'O il governo decide o sciopero dall'11 settembre'. Rischio - e tentazione - di una chiusura : Il ministro del Lavoro Di Maio convoca le parti al mise ma lo sciopero resta. In attesa dell'esito dell'incontro previsto per il 5 settembre -

Ilva - Mise convoca un tavolo dopo l'annuncio di sciopero dei sindacati | : Le sigle dei metalmeccanici avevano proclamato per l'11 settembre la mobilitazione in tutti gli stabilimenti per protestare contro la mancata convocazione da Roma. Poco dopo, la lettera dal ministero ...

ILVA - sciopero NAZIONALE 11 SETTEMBRE/ Ultime notizie - ultimatum dei sindacati : Di Maio convoca tavolo il 5 : ILVA, SCIOPERO NAZIONALE l'11 SETTEMBRE. Ultime notizie, i sindacati al governo: "Attendiamo vostre notizie dal 6 agosto". L'acciaieria pronta a intrecciare le braccia (Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 17:02:00 GMT)

Ryanair - in Italia il primo contratto collettivo dei piloti/ Ma Cgil e Uil proclamano uno sciopero : Ryanair, firmato il primo contratto collettivo dei piloti: prima volta in Europa per la compagnia irlandese. Soddisfatta l'associazione Anac per il traguardo raggiunto(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 13:57:00 GMT)

Il problema con il carcere di Trump è un maxisciopero dei detenuti : Roma. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha solo problemi con la giustizia, ma anche col carcere. Non il suo, ma dell’intera nazione. Da martedì scorso, infatti, è in corso ciò che viene considerato il più grande sciopero dei detenuti nella storia americana. Durerà quasi tre settiman

Parte dei migranti sulla Diciotti in sciopero della fame. Salvini : "Molti italiani poveri lo fanno ogni giorno" : Una Parte dei 150 migranti che si trovano a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania, ha deciso di iniziare lo sciopero della fame. La maggioranza non avrebbe aderito alla protesta. Lo si apprende in ambienti della Guardia costiera di Catania, dopo l'annuncio dato dai parlamentari del Pd che ieri avevano effettuato una ispezione a bordo. Organizzazioni umanitarie confermano che l'iniziativa stamane si è concretizzata con ...

Bufera in Liga : possibile sciopero dei calciatori : Liga sul piede di guerra dopo le novità proposte dal presidente Tebas, novità che non vanno affatto giù ai calciatori La Liga è appena iniziata, ma già è nel caos. Dalla riunione dei capitani dei club è venuta fuori l’ipotesi di uno sciopero dopo le idee presentate da Tebas per la prossima Liga spagnola. “I giocatori non vogliono andare a giocare negli Stati Uniti”. David Aganzo, presidente dell’Associazione dei ...

Usa - al via sciopero dei detenuti in tutto il Paese : Al via uno sciopero nazionale dei detenuti negli Stati Uniti. Per protestare contro le condizioni di detenzione, i prigionieri svolgeranno fino al 9 settembre sit-in pacifici, scioperi della fame, ...

Niente sciopero dei calciatori La lega : «La B partirà venerdì» : Marcello Di Dio Roma Niente sciopero, permane lo stato di agitazione in attesa di eventi. Che difficilmente, però, potranno accadere. Oltre due ore di dibattito in un hotel vicino alla stazione ...