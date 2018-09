LIVE X Factor 12 | prima puntata audizioni | Asia Argento in giuria

X Factor 12 : Asia Argento fuori dai LIVE - Benji e Fede conducono X Factor Daily : X Factor 12: Asia Argento fuori dai Live. Sarà presente solo alle audizioni. Tra pochi giorni sarà reso noto il nome del sostituto. Intanto è stata annunciata la conduzione della striscia giornaliera del X Factor Daily per Benji e Fede. SCOPRI TUTTO SU #XF12 X Factor 12: Asia Argento non sarà giudice ai Live Asia Argento non sarà il giudice dei Live di X Factor 2018. Oggi la conferma ufficiale nella conferenza stampa di ...

X Factor 2018 ed.12/ Audizioni prima puntata : Asia Argento assente dai LIVE - tutte le novità (6 settembre) : X Factor 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata del 6 settembre dedicata alle Audizioni: Asia Argento assente dai Live, tutte le novità della 12esima edizione.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 07:22:00 GMT)

X Factor 2018 : Asia Argento solo nella fase casting - poi esclusa dai LIVE : Fullscreen01/02 XF12- Giuria+Ale02/02 Benji&Fede (XF!2©julehering) Inutile girarci intorno, a memoria d’uomo non c’è edizione italiana del talent di Sky che non sia cominciata con una conferenza stampa che per unico tema abbia avuto altro dalla pura presentazione di X Factor 2018. Ma quest’anno l’attenzione era diretta ad altro. La presentazione della dodicesima edizione del programma, al via giovedì 6 settembre alle ...

Asia Argento fatta fuori da X Factor 12 : il nuovo giudice verrà rivelato prima dei LIVE : Colpo di scena a X Factor 12. La nuova edizione del talent show Sky [VIDEO] è in partenza e debuttera' ufficialmente il prossimo giovedì 6 settembre con la prima puntata di questa stagione. Oggi durante la conferenza stampa di presentazione del programma condotto da Alessandro Cattelan è stata fatta chiarezza sul caso Asia Argento, la quale dopo essere stata travolta dallo scandalo sessuale, non fara' più parte del cast di questa edizione. X ...

Asia Argento fatta fuori da X Factor 12 : il nuovo giudice verrà rivelato prima dei LIVE : Colpo di scena a X Factor 12. La nuova edizione del talent show Sky è in partenza e debutterà ufficialmente il prossimo giovedì 6 settembre con la prima puntata di questa stagione. Oggi durante la conferenza stampa di presentazione del programma condotto da Alessandro Cattelan è stata fatta chiarezza sul caso Asia Argento, la quale dopo essere stata travolta dallo scandalo sessuale, non farà più parte del cast di questa edizione. X Factor 12, ...

Asia Argento fuori da X Factor 12 : l’attrice non sarà ai LIVE - e il sostituto? Manuel Agnelli “addolorato” : Il responso è arrivato in conferenza stampa poco fa: Asia Argento fuori da X Factor 12. I vertici di Sky confermano la presenza dell’attrice alle audizioni, già registrate nei mesi scorsi, ma non alla parte live del programma che prenderà il via il prossimo 25 ottobre. La verità è veramente venuta a galla anche se i giornali americani la davano per certa ormai da settimane. Asia Argento fuori DA X Factor 12 Il primo campanello ...

Asia Argento fuori da «X Factor 12» (ma solo ai LIVE) : La «verità», dopo settimane di illazioni, ipotesi e supposizioni più o meno strategiche e bizzarre, l’abbiamo scoperta solo oggi, martedì 5 settembre, alla vigilia del debutto della nuova edizione di X Factor 12 su Sky Uno. Nel quartier generale di Sky Italia, a Milano, i vertici della multinazionale tv e i produttori del talent hanno finalmente svelato – più o meno – il destino di Asia Argento nel programma. L’attrice, ...

Benji e Fede a X Factor 12 - conduttori del Daily per i LIVE Show da ottobre : Benji e Fede a X Factor 12: a sorpresa, è stata annunciata la presenza del duo modenese alla guida degli appuntamenti Daytime di X Factor 2018. Li vedremo su Sky Uno nelle vesti di conduttori della striscia quotidiana che inizierà in concomitanza con la fase dei Live Show. In conferenza stampa a Milano è stato appena annunciato che questa volta, alla guida del Daily di X Factor, ci sarà una coppia di cantanti. Lo conferma anche il sito ...