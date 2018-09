l' Italia batte la Cina 3-1 nell' ultima amichevole pre-Mondiali

Volley : Europei Under 19 Femminili - l'Italia batte l'Olanda e va in semifinale : DURRES , ALBANIA, - In semifinale a passo di carica. L' Under 19 femminile di Massimo Bellano agli Europei di categoria batte l'Olanda 3-0 , 25-21, 25-19, 27-25, centrando la quarta vittoria ...

Pallavolo – Torneo di Montreux : il riscatto delle azzurre - l’Italia batte la Cina 3-0 : Torneo di Montreux: una brillante Italia batte la Cina 3-0 Nel Torneo di Montreux la nazionale italiana femminile ha superato con agilità la Cina 3-0 (25-20, 25-13, 25-13). Buona la prova delle azzurre, partite con Egonu schiacciatrice e Ortolani nel ruolo di opposto. La scelta del Ct Davide Mazzanti si è rivelata vincente, l’Italia infatti ha sempre condotto il gioco, chiudendo velocemente la pratica. Grazie al successo Chirichella e ...

Vuelta 2018 – Il ‘Profeta’ non si batte - splendida volata di Elia Viviani : l’Italiano vince la decima tappa : Il corridore della Quick Step vince la decima tappa della Vuelta, precedendo sul traguardo Sagan e Nizzolo Emozioni e spettacolo nella decima tappa della Vuelta 2018, la volata finale sul traguardo di Fermoselle premia uno strepitoso Elia Viviani, capace di bruciare nei metri decisivi Peter Sagan e Giacomo Nizzolo. Il ‘Profeta’ trionfa di classe sfruttando l’ottimo lavoro della Quick Step, centrando la seconda vittoria in ...

Genova - appello Assarmatori : Per il Porto d'Italia abbattere i tempi della burocrazia. : Teleborsa, - Per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova arriva un appello anche da Assarmatori , l'associazione che rappresenta il settore della cantieristica navale, che chiede al Governo un ...

Genova - appello Assarmatori : "Per il Porto d'Italia abbattere i tempi della burocrazia". : Per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova arriva un appello anche da Assarmatori , l'associazione che rappresenta il settore della cantieristica navale, che chiede al Governo un iter accelerato ...

In Libia si continua a combattere. L'Italia attacca Parigi e spera nell'Onu : E' un'urgenza su cui l'Ue deve essere 'concentrata', ha avvertito l'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini. E anche la Russia si dice 'preoccupata: 'Dispiace constatare che la ...

In Italia arriva il pellet che non abbatte gli alberi : In Italia e' arrivato il primo pellet che non abbatte gli alberi. Non causa deforestazione l’agripellet da miscanto in prima commercializzazione

Flavio Briatore/ "Il turismo delle ciabatte fa male all'Italia" - scoppia di nuovo la polemica : Come se il discorso lavoro e resort di lusso non fossero bastati, Flavio Briatore è pronto a puntare il dito contro "il turismo delle ciabatte" e fa scoppiare la polemica(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 13:39:00 GMT)

Flavio Briatore : “Il turismo delle ciabatte fa male all’Italia. Non capiamo che il lusso fa bene a tutti e ci culliamo sul nostro bel mare” : L’estate sta finendo ed è tempo di bilanci: la stagione appena conclusa ha fatto registrare un segno meno in molte località turistiche italiane, dalla Versilia al Salento, fino alla Riviera Romagnola. Le ragioni di questa crisi? Per Flavio Briatore sono evidenti: “Troppi vincoli, scarsa qualità e prezzi alti“. In un’intervista a Libero, il manager e imprenditore spiega qual è, secondo lui, la ricetta per ripartire. ...

Barcellona - Valverde : 'L'Inter? Come ogni Italiana sarà difficile da battere' : Da ieri l'Inter conosce le sue sfidanti nel girone di Champions League. Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven contenderanno ai nerazzurri uno dei pass a disposizione per la fase ad eliminazione ...

Champions League - guai abbattersi : ecco perchè tutte le Italiane possono superare i (difficili) gironi : Champions League, un sorteggio che non ha fatto sorridere le nostre partecipanti, ma guai a darsi per sconfitti a priori… Dopo i sorteggi di Champions League di ieri in quel di Montecarlo, aleggia un po’ di insoddisfazione in Italia, relativamente ai gironi delle nostre squadre impegnate nella competizione. Una sorta di preoccupazione legata a qualche girone non proprio fortunato per le nostre rappresentanti, ma fasciarsi la ...

Allerta Meteo Estofex - attenzione al maltempo che si abbatte sul Nord Italia : l’area tra Rimini - Parma e Venezia a rischio grandine - nubifragi e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 (ora Italiana) di domani, sabato 1 settembre, per parti del Nord Italia e della Croazia Nordoccidentale principalmente per isolata grandine di grandi dimensioni, nubifragi e per la minaccia di tornado. Una depressione sull’Europa centro-settentrionale si amplifica e si indebolisce. Questo cambiamento strutturale è dovuto ad un’onda ...

Fico : “Combattere le mafie è la vera emergenza dell’Italia. Se non ce ne liberiamo non saremo mai un Paese libero” : Dichiarazioni del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, a margine di una visita a un bene confiscato alla criminalità ad Afragola, in provincia di Napoli. L'articolo Fico: “Combattere le mafie è la vera emergenza dell’Italia. Se non ce ne liberiamo non saremo mai un Paese libero” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fico : “Combattere mafie è vera emergenza Italia. Se non ce ne liberiamo non saremo mai un Paese libero” : Dichiarazioni del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, a margine di una visita a un bene confiscato alla criminalità ad Afragola, in provincia di Napoli. L'articolo Fico: “Combattere mafie è vera emergenza Italia. Se non ce ne liberiamo non saremo mai un Paese libero” proviene da Il Fatto Quotidiano.