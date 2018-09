Lister LFP - Una Jaguar F-Pace da 320 km h

quattroruote

(Di giovedì 6 settembre 2018) Laha diffuso le prime informazioni sulla LFP, aprendo le prenotazioni della Suv con prezzi a partire da circa 140.000 Sterline, pari a circa 155.000 euro al cambio attuale. LaLFP deriva dallaF-e nasce con il preciso intento di offrire sul mercato il suv più veloce in assoluto. L'obiettivo è di raggiungere le 200 miglia orarie (320 km/h) con un tempo di 3,5 secondi per toccare le 60 miglia orarie (96 km/h) da fermo. I dati sono più elevati rispetto alla F-SVR annunciata dalla stessa: quest'ultima, con 550 CV, non va oltre i 283 km/h.670 CV per la Suv elaborata. Per questo motivo è stato adottato il propulsore 5.0 V8 Supercharged in una variante elaborata da 670 CV e sono state realizzate parti di fibra di carbonio per ottenere una maggiore downforce. Tutte le specifiche delle modifiche saranno presentate in occasione del lancio ufficiale, che ...