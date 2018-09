L'indagine su Salvini per il caso Diciotti divide il Csm : Il caso della nave 'Diciotti' è stato al centro di una articolata discussione nella seduta odierna del Plenum del Consiglio superiore della magistratura. Le posizioni prese dai consiglieri sull' ...

Spunta un nuovo caso-Diciotti : Salvini rischia un'altra indagine : Anche la procura di Roma potrebbe aprire un fascicolo contro Matteo Salvini . E al centro ci sarebbe sempre la nave Diciotti, ma non per lo sbarco dei 177 migranti di agosto. Bensì una situazione '...

Matteo Salvini - il dossier di 50 pagine dell'indagine sulla Diciotti : ecco le carte in mano ai giudici : Il fascicolo con gli atti dell'inchiesta della procura di Agrigento sul caso della nave Diciotti , che vede indagati il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , e il suo capogabinetto Matteo Piantedosi ...

La procura di Agrigento ha trasmesso gli atti dell’indagine su Matteo Salvini per il caso Diciotti ai magistrati di Palermo : La procura di Agrigento ha trasmesso gli atti dell’indagine nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini ai magistrati di Palermo che ora hanno 15 giorni per inviarli al tribunale dei ministri presso la Corte d’appello di Palermo. Salvini è accusato The post La procura di Agrigento ha trasmesso gli atti dell’indagine su Matteo Salvini per il caso Diciotti ai magistrati di Palermo appeared first on Il Post.

Salvini : fascicolo di indagine a Palermo : ANSA, - Palermo, 31 AGO - La Procura di Agrigento ha trasmesso ai pm di Palermo il fascicolo d'indagine sul ministro dell'Interno Matteo Salvini e sul capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati per ...

indagine Salvini - l’imbarazzo di Di Maio e Bonafede : Il problema per Di Maio è ora l’ala del Movimento più vicina a Fico Di Maio prova ancora a barcamenarsi, nella difesa contemporanea di Salvini e dei magistrati. Ripete che l’inchiesta contro Salvini è un atto dovuto, che le scelte del governo sono condivise. Che c’è “una bella differenza tra un politico indagato per un atto dovuto e gli eletti del Pd indagati per corruzione, concussione e istigazione a delinquere”. ...

La Lega guadagna 400mila voti L'effetto dell'indagine su Salvini : Matteo Salvini indagato, quali conseguenze in termini di voti per la Lega? "Non ci sono precedenti. Questo caso, forse, fa venire in mente l'avviso di garanzia a Silvio Berlusconi ma le fattispecie sono molto diverse. Per..." Segui su affaritaliani.it

Salvini : un'indagine che è anche un punto a suo favore : L'iniziativa della procura di Agrigento ha finito per favorire il Ministro dell'Interno che oggi continua a salire nei sondaggi

Salvini e l'indagine per la Diciotti : "Sarà un boomerang" : Dopo l'apertura dell'indagine a carico di Matteo Salvini, il ministro degli Interni definisce un boomerang la mossa dei pm sul caso Diciotti. In un colloquio col Messaggero, il titolare del Viminale afferma: "Ho ricevuto una marea di messaggi di solidarietà. Anche soprattutto da parte di gente che è fuori dalla politica e che non ha votato Lega. Credo che ad Agrigento abbiano sbagliato i loro conti se pensavano di fermare qualcuno".Parole dure ...

SALVINI INDAGATO - BERLUSCONI : "DA PM indagine ASSURDA"/ Forza Italia con il ministro "copione già visto" : SALVINI INDAGATO per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale per il caso Diciotti. Dura la reazione del ministro dell'Interno: “Vengano a prendermi, li aspetto"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:05:00 GMT)

Diciotti - il Cav difende Salvini : "Dai pm indagine assurda" : "Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini la cui assurda ed inconsistente vicenda giudiziaria non potrà che avere un esito a Lui favorevole". Silvio Berlusconi esprime così il suo pensiero sulla decisione della procura di Agrigento di iscrivere al registro degli indagati Matteo Salvini e il suo capo di gabinetto per la vicenda della nave Diciotti.I fatti sono ormai noti. Ieri mattina Luigi Patronaggio è andato a Roma per interrogare i ...

Matteo Salvini indagato - come funziona il tribunale dei ministri : che fine può fare l'indagine sulla Diciotti : Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha iscritto nel registro degli indagati il ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona dopo il divieto di sbarco dalla nave Diciotti, ma ...

'Sequestro di persona' - indagine su Diciotti/ Pm - 'Sbarcare i minori' : Salvini 'Solo loro - non un passo oltre' : Nave Diciotti a Catania: Salvini blocca i 177 migranti a bordo. Pm Agrigento sale sulla nave, Saviano attacca Ministro 'Sequestro di stato'.

"Sequestro di persona" - indagine su Diciotti/ Pm - "Sbarcare i minori" : Salvini "Solo loro - non un passo oltre" : Nave Diciotti a Catania: Salvini blocca Toninielli, "no soluzione per 177 migranti a bordo, serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato". Pm Agrigento a bordo(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:28:00 GMT)