: #5settembre, l'attività italiana in #Libia. Leggi qui: - Eli_Trenta : #5settembre, l'attività italiana in #Libia. Leggi qui: - Montecitorio : #Libia, domani alle 13.45 audizione dei Ministri Moavero Milanesi-@ItalyMFA ed @Eli_Trenta-@MinisteroDifesa sui rec… - MartaGrande87 : Domani audizione dei Ministri Moavero e Trenta sulla Libia -

"Escludo categoricamente ogni" in. Così la ministra della Difesa,, al Corsera. "La Francia? Non sta a me esprimere giudizi sull'operato di un Paese estero, diffido quando qualcuno lo fa con l'Italia, ma capiamoci: i libici hanno bisogno di essere sostenuti, non di ingerenze.E questo, mi auguro sia un concetto chiaro a tutti", afferma la ministra. Il generale Haftar è "un interlocutore", ma bisogna "dialogare con tutti". Per, "solo i libici possono scegliere il loro futuro".(Di giovedì 6 settembre 2018)