Libia | Sarraj assume incarico ministro Difesa

Libia - le forze di Misurata in soccorso di Sarraj : i ribelli evitano lo scontro e si ritirano : La quiete (apparente) dopo la tempesta. Dopo giorni di combattimenti, in particolare nella zona Sud di Tripoli, il consiglio presidenziale libico ha dato il via libera alla Forza anti-terrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al Zein, di entrare nella capitale per imporre un nuovo cessate il fuoco. ...