Francesca Schiavone - la Leonessa che ha scaldato l’Italia. L’addio di una leggenda vincente : C’è stato un momento della storia del tennis italiano in cui tre milioni e mezzo di persone si sono strette, nello stesso momento, davanti agli schermi di Rai2 (senza contare coloro che erano rimasti fedeli a Eurosport), per la prima finale in un torneo del Grande Slam da parte di una giocatrice azzurra. Quel frangente era il tie-break del secondo set, quel tempo era l’orario compreso tra le 16:40 e le 16:50 di sabato 5 giugno 2010, ...

GUERRA E PACE/ Diretta e anticipazioni ultima puntata : NapoLeone lascia la Russia : GUERRA e PACE, anticipazioni del 5 settembre 2018, su Canale 5. Andrei parte di nuovo per la GUERRA, portando con sé Pierre, ma non perdona Nataša. (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 23:03:00 GMT)

L’ultimo ruggito della Leonessa : Francesca Schiavone annuncia il ritiro : Francesca Schiavone dice addio al tennis giocato: l’annuncio dell’azzurra in conferenza stampa agli US Open Ha deciso di dire basta, Francesca Schiavone, a 38 anni: la campionessa italiana, vincitrice del Roland Garros nel 2010, con tre successi in Fed Cup con la maglia azzurra e numero 4 Wta, ha annunciato oggi il suo addio al tennis giocato. LaPresse/Alfredo Falcone Una conferenza stampa emozionante, agli US Open, dove sono ...

Festival di Venezia 2018 - David Cronenberg Leone d’oro : tra l’elogio di Netflix e La Strada di Fellini : “Netflix è come la Tesla. E non a torto tutti e due creano un giusto scompiglio”. Parola di David Cronenberg. Il regista canadese, Leone alla Carriera a Venezia 75, come sempre non lascia delusi. La sua masterclass, tenutasi al palazzo del cinema di fronte a più di duecento fan entusiasti, è stata la perorazione di una causa a senso unico: l’utilità e la modernità di Netflix. Il 75enne autore di capolavori come La Mosca e Videodrome ha spiegato, ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Big Air 2019 : gli azzurri Welponer e MonteLeone eliminati in qualifica a Cardrona : A Cardrona (Nuova Zelanda) è iniziata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Big Air, disciplina dello sci freestyle. Giornata d’apertura riservata alla prima heat di qualificazione che metteva in palio cinque pass per la finale e purtroppo gli azzurri non sono riusciti ad accedere all’atto conclusivo. Ralph Welponer ha chiuso in nona posizione (80.80) mentre Renè Monteleone ha concluso in sedicesima posizione (39.60). Davanti a tutti il ...

La Pro Loco BrancaLeone conclude le attività estive : ... dove nella tarda serata è avvenuta l'escursione/esplorazione sotto un cielo stellato e alla presenza di personalità del mondo culturale e un folto numero di turisti del territorio. Il 15 Agosto, la ...

Fedez - Chiara Ferragni : fratellino per Leone e un tour di coppia come deejay dopo il matrimonio : In esclusiva Chi, in edicola da mercoledì 5 settembre, oltre al racconto del matrimonio reality di Chiara Ferragni e Fedez, un evento da 100 milioni di contatti sul web, svela i progetti futuri dei due neosposi: un fratellino per Leone e un tour planetario in coppia da deejay. La Ferragni e Fedez hanno firmato un contratto con una major americana per scendere in consolle. In gran segreto in questi mesi, infatti, si sono messi a studiare ...

L'armata BrancaLeone dei miliziani in campo : In realtà non è una figura politica o religiosa di spicco, ma vuole solo mantenere i suoi lucrosi interessi nella capitale. Al contrario Abdel Rauf Kara è un salafita tutto d'un pezzo al comando ...

Festival di Venezia 2018 - The Sisters Brothers di Jacques Audiard western spassoso e catartico (e per noi possibile Leone d’oro) : Metti due cacciatori di taglie che dopo il lungo inseguimento di un ricercato vedono improvvisamente l’oceano. Metti un cowboy killer che piange per il suo cavallo morto. Metti che lo stesso cowboy appena sveglio si lavi i denti e che prima di addormentarsi si masturbi sotto il mantello accampato in mezzo al bosco sotto le stelle. The Sisters Brothers, il film diretto da Jacques Audiard (Palma d’Oro a Cannes nel 2015 per Deephan), in Concorso a ...

