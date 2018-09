Lenovo Z5 Pro si mostra in video con una fotocamera a scorrimento e un ampio display con

Lenovo Yoga Book C930 - aka Yoga Book 2 - : foto e video approfondimento : È anche il più sottile e leggero al mondo, con appena 4 mm di spessore quando è aperto e 9.9 mm quando è chiuso, in un peso di 775 grammi quindi è abbastanza comodo anche per spostamenti in città, ...

Lenovo pubblica un teaser del suo prossimo smartphone full screen : Lenovo, per il tramite del proprio VP Chang Cheng, ha appena reso pubblico il primo teaser ufficiale del suo prossimo smartphone con design full screen. L'articolo Lenovo pubblica un teaser del suo prossimo smartphone full screen proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Smart Home Essentials è una nuova gamma di prodotti per la casa intelligente : Si chiama Lenovo Smart Home Essentials ed è la nuova linea di prodotti del colosso asiatico per la casa intelligente. Ecco i primi tre dispositivi L'articolo Lenovo Smart Home Essentials è una nuova gamma di prodotti per la casa intelligente proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Smart Essentials - il produttore cinese si tuffa nel mondo “smart home” : Lenovo ha presentato a Berlino la sua nuova linea di prodotti Smart Essentials, entrando ufficialmente nel mercato degli accessori per la Smart home. I primi dispositivi che andranno a comporre la famiglia Smart Essentials sono la presa intelligente Lenovo Smart Plug, che offre la possibilità di gestire anche da remoto accensione e spegnimento oltre che programmarle ad orari specifici, la lampadina Smart Bulb, che permetterà di regolarne ...

Asus ZenFone Max Pro M1 e Lenovo Yoga Tab 3 Plus ricevono la LineageOS 15.1 ufficiale : Ricordiamo che la LineageOS 15.1 è basata su Android 8.1 Oreo, mentre per la LineageOS 16 sviluppata su Android 9 Pie ci sarà da attendere un po' L'articolo Asus ZenFone Max Pro M1 e Lenovo Yoga Tab 3 Plus ricevono la LineageOS 15.1 ufficiale proviene da TuttoAndroid.