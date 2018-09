Legge di bilancio 2019 : tutto quello che i mercati temono : ... PIL, di un paese membro, parametri difficili da mantenere non solo se si pensa che il Pil Italiano offre pochi margini di manovra, ma soprattutto se si guarda alle ultime vicende di cronaca, crollo ...

Legge di bilancio. economisti : rischio è stagnazione economia : 'Le sfide per far crescere l'economia sono molto, molto alte e continuano a essere difficili perché il peso degli Npl e l'esposizione delle banche al debito sovrano creano questo problema costante. ...

Economia : sottosegretario Siri al 'Corriere della Sera' - fiducioso su Legge bilancio e pace fiscale : Roma, 06 set 09:34 - , Agenzia Nova, - Superamento della legge Fornero, flat tax e pace fiscale sono gli obiettivi della Lega per la manovra di bilancio. Lo ha dichiarato Armando... , Res,

Legge di Bilancio - svolta soft Salvini-Di Maio : 'Non sforiamo il 3%' : 6 settembre 2018 - Il lavoro di cucitura del ministro dell'Economia Giovanni Tria , garante dei conti italiani in Europa, comincia a sortire i primi effetti: dopo le tensioni sulle nomine in Cassa Depositi e Prestiti e le differenti visioni su cosa inserire ...

Def e Legge di Bilancio - obiettivi - date e scadenze e misure possibili : sul rapporto tra deficit e Pil che si gioca la partita della manovra. Tra i nodi da sciogliere ci sono quelle relativi alle pensioni e la riforma fiscale..

"Legge di Bilancio da 30 miliardi Flat tax anche per i dipendenti" : "A naso, viste anche le dichiarazioni di oggi, secondo me la Legge di Bilancio si aggirerà sui 30 miliardi di euro". Ad affermarlo è Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera e uno degli esperti economici della Lega, intervistato da Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it

Legge di bilancio - Di Maio : 'Sarà coraggiosa - ma conti in ordine' - : Dopo le rassicurazioni sul reddito di cittadinanza da parte di Salvini , il governo delinea la strategia in un vertice a palazzo Chigi. Il leader M5s assicura: la manovra "ridarà il sorriso agli ...

Legge di Bilancio - Salvini : 'Il reddito di cittadinanza ci sarà' | : Il vicepremier assicura: "È un tema del M5s. Ma ovviamente ci sarà". Flat tax partirà "dai più piccoli". Di Maio avverte: "Non favorisca i ricchi". Botta e risposta fra i due vicepremier anche sul ddl ...

Def e Legge di Bilancio : scadenze - misure - obiettivi : ... governo e Parlamento hanno davanti una road map definita sugli appuntamenti economici: i più importanti quelli annuali relativi al Documento di Economia e Finanza , DEF, e alla legge di Bilancio per ...

Legge di bilancio - la svolta soft di Salvini : Per trovare quanto più risorse possibile la strada principale per la Lega è la pace fiscale con l'obiettivo di recuperare circa 60 miliardi e non 4-5 come invece prevede il ministro dell'Economia. ...

Pensioni - Governo Conte pensa a 2 ipotesi per Quota100 nella Legge di Bilancio 2019 : Dopo la pausa estiva, il Governo Lega-M5S si è rimesso al lavoro in vista della Legge di Bilancio 2019, la prima vera prova del nove per l'esecutivo Conte. L'equilibrio dei conti, secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rappresenta l'obiettivo primario, per rispetto dei vincoli imposti da Bruxelles, ma i vicepremier Salvini e Di Maio non vorrebbero deludere la platea di elettori che hanno votato i due partiti di maggioranza anche e ...

Legge di bilancio - la svolta soft di Salvini : Oggi il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Giovanni Tria incontreranno i due azionisti della maggioranza, Luigi Di Maio e Matteo Salvini (ci sarà anche il sottosegretario Giancarlo Giorgetti), per cominciare a scrivere la bozza della Legge di bilancio. Ma tra Lega e 5 Stelle sarà una grande sfida sulle priorità da indicare. Il tempo...

Manovra - Di Maio : reddito cittadinanza è priorità Legge bilancio : Napoli, 4 set., askanews, - Il vicepremier Luigi Di Maio torna a difendere la misura del reddito di cittadinanza scagliandosi contro le agenzie di rating che non approvano il provvedimento. Da Napoli, ...

Manovra - Di Maio : reddito cittadinanza è priorità Legge bilancio : Napoli, 4 set., askanews, - Il vicepremier Luigi Di Maio torna a difendere la misura del reddito di cittadinanza scagliandosi contro le agenzie di rating che non approvano il provvedimento. Da Napoli, ...