Lega | ipotesi nuovo partito Mazzata del Tribunale Retroscena

Migranti : inchiesta Diciotti - cade ipotesi reato arresto ilLegale per Salvini : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - cade l'ipotesi di uno dei cinque reati addebitati al ministro Matteo Salvini e al suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti. Il fascicolo dell'indagine, trasmesso nei giorni dalla Procura di Agrigento ai pm di Palermo, in att

"La Lega il 6 settembre chiude". Ecco le ipotesi sul nuovo nome : La decisione, insomma, sarebbe anche politica e non solo 'giudiziaria'. Altra questione riguarderebbe gli statuti. I tecnici e i big del partito stanno lavorando per mettere insieme la vocazione '...

Sardegna - Calabria e Sicilia : ipotesi zero tasse per i pensionati - la proposta della Lega : Il nostro Meridione diventera' una zona fiscalmente agevolata per pensionati che trasferiscono la loro residenza: questo il contenuto di una nuova idea della Lega, partito che sta governando l’Italia insieme al Movimento 5 Stelle. Ripopolare i piccoli centri del Mezzogiorno che da anni sono soggetti a spopolamento continuo ed evitare così l’esodo dei pensionati italiani in Stati che adottano tassazioni inferiori: questi gli obbiettivi prefissati ...

Roma - ponte della Scafa chiuso. Ipotesi piattaforma con le barche per colLegare Ostia e Fiumicino : come nel 1974 : Un ponte di appena 200 metri in assenza del quale si è costretti a fare un “giro” di ben 35 km, sia in auto che a piedi. E’ a dir poco grottesco quanto sta accadendo in queste ore sul litorale Romano, tra Ostia e Fiumicino. Considerando che in 44 anni non è cambiato nulla, come dimostra un filmato dell’Istituto Luce risalente al giugno 1974 che documenta come l’allora sindaco di Roma, Clelio Darida, fu costretto a chiedere all’Esercito Italiano ...

L'ipotesi di nazionalizzare Autostrade divide la Lega e il governo : Salvini dice sì - ma Giorgetti frena : L'ipotesi di nazionalizzare Autostrade divide il governo e il Carroccio. Da un lato c'è il vicepremier Salvini che ai microfoni di Agorà dice: «Studiando i bilanci di Autostrade, sì. Io sono a favore ...

Pensioni - la Lega corregge l’ipotesi M5S : meglio il contributo di solidarietà : Scontro sul taglio per gli assegni sopra i 4 mila euro. Telefonata Salvini-Di Maio sul metodo di calcolo: si torna ai contributi versati, stop agli anni di anticipo. Ma per il 40% delle persone l’importo dei versamenti è un rebus

Pensioni - ipotesi contributo di solidarietà dalla Lega : colpiti tutti gli assegni - le cifre : Dal taglio alle Pensioni d'oro al contributo di solidarietà. Tra la proposta di Luigi Di Maio, attuale ministro del Lavoro, e Alberto Brambilla, il tecnico vicino alla Lega Nord che ha contribuito ...