Lega | il tribunale del riesame conferma | “I 49 milioni devono essere sequestrati”

Lega - Il Tribunale del riesame conferma il sequestro di 49 milioni : I giudici del riesame di Genova hanno accolto il ricorso della Procura del capoluogo ligure, dando via libera al sequestro dei fondi della Lega al fine di recuperare i 49 milioni di euro di rimborsi elettorali. Si tratta della somma relativa alla truffa per cui è stato condannato in primo grado l'ex segretario Umberto Bossi e l'ex tesoriere Francesco Belsito.

Fondi Lega - terminata l’udienza davanti al tribunale del Riesame : sentenza domani. Salvini : “Mi interessa appoggio popolare” : Il tribunale del Riesame si esprimerà giovedì sui Fondi della Lega. Al termine dell’udienza, infatti, i giudici si sono riservati di decidere in merito al sequestro di 49 milioni al Carroccio dopo la condanna del senatore Umberto Bossi, dell’ex tesoriere Francesco Belsito e di tre ex revisori contabili del partito per la truffa alla Stato sui rimborsi elettorali dal 2008 al 2010. Al momento ne sono stati sequestrati circa 3. Era stata la ...

Paolo Becchi - i 49 milioni della Lega : 'Perchè Salvini in tribunale può vincere' : Che certa magistratura in Italia faccia politica non è una novità. Dopo essersi accanita per anni contro Berlusconi ora tocca a Salvini e al suo partito. Sotto inchiesta come ministro per aver cercato di bloccare l' immigrazione clandestina,...

Giorgetti : "Lega chiude se Tribunale Riesame ci condanna"/ Ultime notizie : "Ridurre le pensioni di Oro finto" : Giorgetti “Salvini l’ha sparata grossa sui 500mila rimpatri”. Ultime notizie, poi aggiunge “Macron é cattivo, più di Conte e Salvini messi assieme". Le parole del leghista(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 21:15:00 GMT)

Giancarlo Giorgetti : "Se il tribunale del riesame ci condanna - il 6 settembre la Lega chiude" : "Se il tribunale del riesame dovesse stabilire la confisca delle entrate future della Lega, noi come partito siamo finiti. Il 6 settembre la Lega chiude". Giancarlo Giorgetti, intervistato da Peter Gomez alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana, ha risposto in questo modo alla domanda sulla sentenza sui fondi della Lega.La pronuncia del tribunale del riesame di Genova è attesa per il 5 settembre. Giorgetti ha precisato: "Se quel ...

M5s-Lega - finisce in tribunale : il sindaco Filippo Nogarin querela il consigliere del Carroccio : Tra M5s e Lega finisce...in tribunale. I due partiti alleati di governo si scornano in aula. O quantomeno due esponenti di rilievo. Già, perché il sindaco grillino di Livorno, Filippo Nogarin , ha ...

M5s-Lega - a Livorno i gialloverdi finiscono in tribunale. “Nogarin? E’ come quelli che difendono i boss”. Il sindaco : “Querelo” : A Livorno l’alleanza gialloverde non sta tanto bene, anzi. I principali esponenti locali del Movimento 5 Stelle e Lega finiranno in tribunale, l’uno contro l’altro. L’ex candidato al collegio uninominale del Carroccio e segretario dei Giovani leghisti Lorenzo Gasperini ha scritto un post su facebook in cui paragonava il sindaco Filippo Nogarin a quegli amministratori che “proteggono i boss della mafia o della camorra”. Nogarin ha replicato ...

Ostacola il Legame padre-figli mamma multata dal tribunale : Quando l'amore finisce spesso si passa alla guerra. Dispetti e cattiverie sono all'ordine del giorno quando gli ex coniugi non si lasciano di comune accordo. E non è una novità che a volte utilizzino ...

Chievo - Tribunale Figc : improcedibilità per il caso plusvalenze. Club resta in Serie A. Legali Crotone : “Subito nuovo processo” : Il Chievo Verona resta in Serie A, almeno per ora. Il Tribunale federale nazionale della Figc ha dichiarato infatti l’improcedibilità nei confronti della società per il caso delle plusvalenze fittizie. La procura guidata da Giuseppe Pecoraro aveva chiesto 15 punti di penalizzazione nello scorso campionato, una sanzione equivalente alla retrocessione in B, e tre anni di inibizione per il presidente Luca Campedelli. Il Tribunale presieduto da ...

Parma - l’intervento dell’amministratore deLegato durante il processo : la richiesta del club al Tribunale federale nazionale : Il processo che vede imputato il Parma dopo gli sms di Calaiò ai calciatori dello Spezia, è iniziato oggi con le prime arringhe da parte delle due ‘fazioni’ “Non vogliamo che venga offuscata la magnifica impresa sportiva di questa società nata da un fallimento e che ha conquistato sul campo quello che ha fatto in questi tre anni”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Parma, Luca Carra, rivolgendosi al ...

Maxi Lopez-Wanda Nara : continua la battaglia Legale in Tribunale : La 'battaglia' legale tra Wanda Nara e l'ex marito Maxi Lopez sembra non aver mai fine. I due, anche oggi, si sono ritrovati in Tribunale a Milano con la bella moglie-agente di Mauro Icardi che ha ...