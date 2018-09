Lecce | dalla festa alla contestazione | Chiricò divide la tifoseria

Blastingnews

(Di giovedì 6 settembre 2018) In questi giorni acontinua a tenere banco il "caso": durante il match pareggiato contro la Salernitana domenica scorsa, l'ingresso in campo del calciatore ex Foggia è stato accompagnato da tanti fischi che hanno letteralmente spaccato latra chi è contro e chi è pro. Questa situazione è risultata molto triste perché si sono alzati addirittura dei cori si scherno tra settori dello stadiose. Una guerra fratricida che ha fatto storcere il naso a tutti. Anche tra coloro a favore dic'è chi crede che la società abbia sbagliato ad ufficializzare un acquisto per un calciatore notoriamente criticato aper comportamenti del passato. Gli interrogativi non mancano: perché rovinare l'ambiente se si sapeva da tempo che il calciatore era mal vistoparte più calda della? Perché rischiare di rompere il giocattolo guastando l'ambiente? ...