LeBron James protagonista del nuovo trailer di NBA 2K19

NBA – Chris Bosh non vuole mollare : “sogno il ritorno. Io ai Lakers con LeBron James? Sarebbe uno show” : Chris Bosh vuole tornare in NBA: il cestista ex Miami Heat sogna di giocare al fianco di LeBron James nei nuovi Lakers Sono ormai oltre due anni che Chris Bosh è costretto a restare lontano dai parquet NBA a causa di un problema di coaguli di sangue nel suo organismo. I medici NBA gli hanno negato l’idoneità sportiva, ma in cuor suo l’ex Miami Heat non ha abbandonato il sogno di tornare a giocare a basket. Ai microfoni di Yahoo ...

NBA - a Parigi con LeBron James : 'La mia scuola anche qui' : Parigi — I francesi si confermano francesi, e così — coerentemente con la decisione di continuare a chiamare il tie break tennistico le jeu decisif — traducono anche lo slogan che gli porta in città ...

NBA – Draymond Green esalta LeBron James : “è il migliore al mondo e dovrebbe dirlo chiaramente” : Draymond Green ha esaltato le qualità di LeBron James, invitandolo a dire a chiare lettere di essere il ‘il migliore al mondo’ Nonostante in campo siano avversari e non usino di certo i guanti, particolarmente durante le ultime 4 edizioni delle NBA Finals, LeBron James e Draymond Green hanno un grande rispetto l’uno dell’altro. Da un’estratto del talk show “The Shop”, la stella degli Warriors ha esaltato il ...

Da LeBron James a Steve Curry e le stelle del passato : gli omaggi social a Manu Ginobili dopo il ritiro [GALLERY] : Nella notte italiana di ieri, Manu Ginobili ha annunciato il suo ritiro dal mondo NBA e dal basket giocato: dai social l’omaggio da compagni, avversari e leggende del passato Serviva una chiacchierata chiarificatrice con coach Popovich per capire cosa fare nel proprio futuro. Incontro che c’è stato e, al termine del quale, Manu Ginobili ha avuto chiaro in testa il suo futuro: sarà ritiro. Il fuoriclasse argentino, passato anche ...

NBA - Enes Kanter mette tutti nel mirino : LeBron James - Kevin Durant e pure Erdogan : Siamo il Paese numero uno al mondo per numero di giornalisti incarcerati: vuol dire che in Turchia non c'è libertà di stampa. Se mai dovessi tornarci, sarebbe l'ultima volta che sentereste parlare di ...

NBA - dal 'Chosen One' ai #ChosenFew : la maglia di LeBron James in regalo a 23 star : Su Twitter, invece, l'account ufficiale dei Lakers ha prima fatta sapere che "Adam non è l'unica star del mondo dello spettacolo inserita tra i #ChosenFew. Per cui restate sintonizzati…" " i nomi tra ...

Da scelto a Prescelto : la lezione di LeBron James in un tatuaggio sulla schiena [FOTO] : LeBron James posta una foto su Instagram nella quale mostra lo splendido tatuaggio sulle sue spalle: ‘Chosen 1’, il Prescelto, l’onere e l’onore più grande della sua carriera Entrare in NBA con le stigmate del fenomeno, perdere, vincere, lottare sempre e comunque. Guadagnarsi il rispetto e la corona da Re e un soprannome che lo accompagnerà per tutta la sua carriera: “The Chosen One“, il ...

Mercato NBA – Retroscena Ben Simmons su LeBron James : “ho provato a portarlo ai Sixers - ma aveva le idee chiare…” : Ben Simmons ha svelato un particolare Retroscena di Mercato NBA riguardante LeBron James: la stella dei Sixers ha provato a portare il ‘Re’ a Philadelphia, ma LBJ aveva già deciso La nuova destinazione di LeBron James è stata l’argomento principale dell’estate NBA. Il ‘Re’ ha monopolizzato la prima parte del Mercato NBA, rendendo nota la volontà di lasciare i Cleveland Cavaliers per trasferirsi in una ...

CR7 e LeBron James - i colpi dell’estate a confronto : il “peso” dei risultati : Il calciomercato della stagione che sta per prendere inizio può essere considerato come uno dei più movimentati degli ultimi anni. I cambi di maglia sono stati molti, alcuni previsti altri sorprendenti, la quantità di denaro movimentata decisamente elevata. Al centro, c’è naturalmente l’operazione che molti giornali hanno definito come il trasferimento del secolo: Cristiano Ronaldo alla Juventus. Non certo un’operazione facile per ...

Basket NBA : diramato l’intero calendario della regular season 2018-2019. Aprono Celtics e 76ers - debutto di LeBron James coi Lakers il 18 ottobre : Dopo alcune anticipazioni arrivate nei giorni scorsi, è stato diramato l’intero calendario delle 1230 partite che andranno a comporre la regular season NBA 2018-19. L’onore di aprire l’anno spetterà a Boston Celtics e Philadelphia 76ers, di scena al TD Garden di Boston il 16 ottobre. Subito dopo inizierà l’ultima stagione dei Golden State Warriors all’Oracle Arena di Oakland, prima del trasferimento a San Francisco ...

Su Instagram LeBron James debutta in maglia Lakers : Dopo la grande attesa, ecco finalmente le prime immagini di LeBron James in maglia gialloviola, anticipate proprio dal Re dalle sue Instagram Stories. Poi il primo allenamento con i nuovi compagni, a ...

A Cleveland i giornali ‘snobbano’ il ritorno di LeBron James : i titoli sono tutti per Lonzo Ball [FOTO] : I giornali di Cleveland snobbano il ritorno di LeBron James: dopo la pubblicazione del calendario, i titoli riguardanti i Lakers sono su Lonzo Ball L’addio di LeBron James ai Cleveland Cavaliers fa ancora male. Nonostante il ‘Re’ abbia ampiamente annunciato la volontà di cambiare aria prima che la stagione terminasse, perdere un giocatore come LeBron James fa malissimo sempre e comunque. I Cavs hanno praticamente perso ...

LeBron James diventa produttore per raccontare il ruolo degli atleti Nba nella storia americana : L'annuncio della produzione arriva a pochi giorni di distanza da una nuova presa di posizione politica del giocatore che, parlando con la Cnn, ha accusato il presidente Trump di utilizzare lo sport ...

NBA – LeBron James fa impazzire gli hater! Sulle scarpe la scritta : “I’m King” [GALLERY] : LeBron James fa impazzire i suoi hater! Su Instagram la foto in maglia Lakers e le scarpe con la scrittta ‘I’m King’ “Il titolo di Re di Los Angeles? Dovrà meritarselo“, questo il messaggio della frangia più calda del tifo dei Lakers, dopo i continui atti vandalici contro il famoso murales di LeBron James ad L.A.. Eppure il nuovo numero 23 giallo-viola non ci pensa nemmeno a ripudiare il soprannome che si è ...