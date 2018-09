Le prime foto del nuovo Starbucks a Milano

Joaquin Phoenix sarà il nuovo Joker : l’attore visibilmente dimagrito nelle prime foto dal set : sarà l’attore 43enne Joaquin Phoenix a vestire i panni di Joker nel film diretto da Todd Philips che racconta le origini del personaggio in arrivo nei cinema per ottobre 2019. Anche se le riprese non sono ancora iniziate ufficialmente, fervono i preparativi sul set. nelle prime foto apparse in rete, si vede Joaquin Phoenix visibilmente dimagrito per le strade di New York, molto in linea con il pagliaccio del crimine dei fumetti, sempre ...

Temptation Island Vip : le news e le prime foto del villaggio! : Sono iniziate le registrazioni di Temptation Island versione Vip. Tante le novità della prima stagione, ma anche molte le foto che circolano già sul web! Curiosi di vedere qualche dettaglio in più? Allora tuffatevi e non vi pentirete! Le lucine delle telecamere si sono nuovamente accese nel resort sardo, questa volta per scrutare le sei coppie protagoniste della prima edizione di Temptation Island versione Vip. In rete sono spuntate le ...

Iron Fist 2 : le prime foto della seconda stagione : Iron Fist 2 foto & news – Finalmente possiamo scoprire qualcosa di più sulla seconda stagione della serie Tv di Netflix. Continua la trama sull’eroe della Marvel, alla ricerca di un proprio equilibrio in seguito alla sua consapevolezza riguardo al suo particolare ruolo nel mondo. Non mancheranno i conflitti interiori, così come gli alleati e i nemici. Le prime foto di Iron Fist 2 non fanno che confermarci come il nostro ben noto ...

Al via le riprese di The 100 6 - le prime foto con Clarke - Echo e Murphy sul set : Le riprese di The 100 6 sono appena iniziate. Ad annunciarlo sono lo showrunner Jason Rothenberg e la protagonista Eliza Taylor, scrivendolo su Twitter. Per festeggiare il loro ritorno sul set di Vancouver, l'attrice Tasya Teles ha postato una serie di foto celebrative, tra cui ci sono scatti da dietro le quinte risalenti alla quinta stagione. Lizzie Morgan ha inoltre pubblicato delle stories su Instagram in cui rivela "il ritorno a scuola" ...

Pippa Middleton - le prime foto col pancione : vacanza in Italia con il marito James : Sfoggia il suo costume rosso e si dimostra in perfetta forma nonostante la pancia da futura mamma. In esclusiva mondiale su Chi, in edicola da mercoledì 29 agosto, le prime foto di Pippa...

Ray Donovan 6 : nuovo trailer e prime foto | VIDEO : Ray Donovan 6 news, trailer e foto – Siamo ad un mese di distanza dal debutto della serie Tv di Showtime. La sesta stagione andrà in onda in America il prossimo 28 ottobre 2018 e ci rivelerà che cosa è accaduto al nostro protagonista. Lo abbiamo lasciato devastato e pieno di sensi di colpa ed è arrivato il momento di scoprire qualcosa di più sulla trama. Ray Donovan 6 concentrerà la narrazione anche sulla recente incarcerazione di ...

MotoGp – Tito Rabat già in piedi : le prime foto dall’ospedale dopo l’operazione : Le prime immagini di Tito Rabat dopo l’intervento all’ospedale di Coventry per la tripla frattura alla gamba riportata dopo un brutto incidente a Silverston Un sabato amaro, amarissimo, quello di Silverstone, che Tito Rabat dimenticherà molto difficilmente. Lo spagnolo della Real Avintia è stato protagonista di una caduta durante le Fp4 del Gp della Gran Bretagna: scivolato in curva 7, dove, a causa delle buche e ...

RED Hydrogen One : il presidente dell’azienda avrebbe pubblicato le prime fantastiche foto : RED Hydrogen One, oramai, sembrerebbe essere diventato quasi un mito: l’azienda ha creato un cellulare modulare dotato di un ampio schermo olografico. Gli […] L'articolo RED Hydrogen One: il presidente dell’azienda avrebbe pubblicato le prime fantastiche foto proviene da TuttoAndroid.

Baby - le prime foto della nuova serie tv italiana : Arriverà entro la fine dell’anno la nuova produzione originale italiana di Netflix intitolata Baby. La serie tv, liberamente ispirata da una storia di cronaca realmente accaduta, sarà composta da sei episodi in cui si esploreranno le vite a volte controverse e segrete di alcuni adolescenti romani. In particolare si racconteranno le vicende di un gruppo di ragazzi dei Parioli, sospesi fra i bisogni giovanili e le pressioni della società e ...

Docufilm di Renzi su Firenze : le prime foto delle riprese : Un'idea non da poco, contando la portata internazionale della piattaforma e i suoi oltre 117 milioni di utenti in tutto il mondo. Il 22 agosto, il set si sposterà a Palazzo Medici Riccardi, ex sede ...

Le prime foto di Matteo Renzi da conduttore TV : al via le riprese del suo docufilm su Firenze : "Raccontare la storia di Firenze, la sua bellezza, i suoi valori. Un'emozione infinita, un sogno che coltivo da anni. Perché dentro Firenze non c'è il passato: c'è il futuro #magia", ecco le parole usate da Matteo Renzi su Twitter a corredo di alcune immagini del docufilm su Firenze in cui lui veste i panni di guida d'eccezione.Raccontare la storia di Firenze, la sua bellezza, i suoi valori. Un'emozione infinita, un sogno ...