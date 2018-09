Le Cicladi a settembre in 18 destinazioni memorabili | grande blu | zero folle e tanto

huffingtonpost

(Di giovedì 6 settembre 2018) Tutto a prova di Instagram; specie a Santorini e Mykonos. Meravigliose sempre ma soprattutto a inizio e fine estate. Momenti ideali per visitare anche Kimolos e Serifos. Altre due splendidenelledove ad Agosto è praticamente impossibile trovare un alloggio. E non parliamo delle mitiche – ed oramai quasi estinte - stanze a trenta euro non appena scesi dal traghetto quanto di mulini, ville sospese nelblu e camera scavate nella roccia tra mura color calce, angoli smussati e piscine turchesi a sfioro. Un'evoluzione estetica coerente con i tempi e la storia di chi ha regalato al mondo i canoni dell'arte classica e che oggi – finalmente - viaggia di pari in passo con percorsi gastronomici da stella Michelin. In ristoranti adagiati sulla caldera, in laboratori nei paesini dell'entroterra e nelle poetiche piazzette delle "chore" appollaiate su ...