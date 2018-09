Le cause della morte di Dolores O' Riordan | intossicazione da alcol e annegamento nella

Morte choc : modella 20enne ritrovata su questo yacht. È giallo sulle cause del decesso : È morta a soli 20 anni. Tutti i suoi sogni si sono infranti su quello yacht da 108 milioni di sterline sul quale ha lavorato per gli ultimi 4 mesi di vita. La giovane modella Sinead McNamara se ne è andata mentre era a bordo della Mayan Queen IV del milionario messicano Alberto Bailleres la fortuna del quale, come riporta News.com.au, si aggira intorno ai 7.2 miliardi di sterline. Quelle cifre che non riescono minimamente a immaginare ...

Tagliaferri : 'Abitudine ormai consolidata affidare le cause della Regione sempre agli stessi legali' : L'Ats 'Baia San Sisto' contro il blocco del Bando Periferie: 'Troppo importante per il nostro centro storico' 3 'L'elisoccorso notturno è uno zuccherino che vorrebbe addolcire il boccone amaro' 4 Test ...

Ponte Morandi - sopralluogo della commissione del Ministero : “Non solo rottura strallo ma concause all’origine del crollo” : Il crollo del Ponte Morandi ha ucciso 43 persone. Tra le macerie del viadotto di Genova si sono concluse le operazioni di ricerca delle vittime ma è appena iniziato invece il lavoro dei consulenti della procura e dei membri della commissione ispettiva del Mit, con la prima ispezione sul luogo. Presenti anche alcuni tecnici e ingegneri della Società Autostrade. Al termine del sopralluogo, il presidente della commissione Roberto ...

VIRUS DEL NILO / Segnalati 123 casi in Italia e tre morti nel 2018 : sintomi e cause della diffusione : VIRUS del NILO Occidentale, aumentano i casi in Italia con tre morti segnalate nei primi mesi del 2018: cause, sintomi e programma per contrastare l'infezione.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 11:39:00 GMT)

La crisi della Turchia si aggrava. Le cause del crollo della lira : Erdogan ha assicurato che 'i fondamentali dell'economia turca sono forti', e che si tratta di una 'economia resiliente'. 'Ci troviamo di fronte a un incidente unico. Contro questi attacchi, il ...

Turchia e crisi della lira : le cause : Con la fine del Quantitative easing nei paesi avanzati, i capitali hanno smesso di affluire così facilmente nell'economia turca. Il problema più grande a questo punto è diventato quello di ...

La tre cause che hanno portato al disastro della lira turca. E Trump aumenta i dazi : Sono geopolitiche, monetarie e macroeconomiche le ragioni che hanno innescato la crisi valutaria in Turchia nel giorno in cui la lira tracolla sul dollaro del 12% al minimo storico di 6,2. Le pressioni di Erdogan sulla Banca centrale sono uno dei principali fattori di vulnerabilità...

Margot Kidder - rivelate le cause della morte dell'indimenticata Lois Lane : fu suicidio : Margot Kidder, attrice meglio conosciuta per aver interpretato Lois Lane in Superman, è deceduta il 13 maggio scorso, a 69 anni. Tre mesi dopo, un rappresentante del coroner nella contea di Park ha svelato al magazine People le cause del decesso.La Kidder è morta a causa di una overdose di droga e alcool autoinflitta. Si è trattato a tutti gli effetti di un suicidio. Maggie McGuane, unica figlia dell'attrice, ha così commentato la ...

CALENDARIO PIRELLI 2019 / Foto : le cause della lotta femminile con Laetitia Casta e Gigi Hadid : Il CALENDARIO PIRELLI 2019 ha scelto di raccontare quattro storie di donne. Tra le muse Laetitia Casta e Gigi Hadid per il Fotografo Albert Watson(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:08:00 GMT)

Marchionne - l’ospedale di Zurigo esce allo scoperto : svelate le cause della morte dell’ex presidente Ferrari : L’ospedale in cui era ricoverato Marchionne ha reso noto che l’ex presidente della Ferrari era affetto da oltre un anno da una grave malattia “Sergio Marchionne era un paziente dell’Ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia“. Daniele Badolato L’Universitätsspital di Zurigo ha confermato oggi per la prima volta che l’ex Ceo di Fca era ...

Addio al genio col pullover - Sergio Marchionne : l’ultimo mese - le cause della morte e i funerali : E’ morto ieri, nell’ospedale di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno scorso, l’ex ad della Fiat Sergio Marchionne. Sessantasei anni compiuti a giugno, era stato ricoverato per sottoporsi a un intervento alla spalla. E’ stato un po’ lo “Steve Jobs dell’automobile“, come lo aveva soprannominato nel 2011 “Time”, che gli ha dedicato una copertina. Il ricordo di John Elkann – A ...

Vitiligine - cause scatenanti e cura della pelle in estate : La Vitiligine è una patologia che colpisce la pelle e che d’estate può causare moltissimi problemi. Conosciuta anche con il nome di leucoderma, questa malattia si presenta quando nell’epidermide i melanociti, che hanno il compito di conferire i pigmenti, muoiono a causa della mancata produzione di melanina. Si formano dunque delle aree di colore più chiaro rispetto al naturale tono della pelle. La Vitiligine colpisce soprattuto mani, ...

I sintomi della carenza di ferro : dalle cause ai rimedi - come prevenire l’anemia e gli alimenti consigliati : La carenza di ferro è una condizione molto diffusa ma spesso sottovalutata da gran parte della popolazione. Il ferro è un minerale indispensabile per l’attività dell’emoglobina, molecola che si trova nei globuli rossi e a cui è imputato il trasporto di ossigeno nel sangue. Spesso collegata a patologie come l’anemia (anche se non necessariamente), la carenza di ferro si può manifestare con sintomi più o meno gravi, che possono ...