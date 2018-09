Lazio | le vie del gol partono dal centro

Lazio - Inzaghi : "Col Frosinone vietato sbagliare. Europa? Ora pensiamo solo al campionato" : Missione tre punti. Contro il Frosinone la Lazio insegue il primo successo in campionato. Pesa lo zero in classifica scaturito dalle sconfitte contro Napoli e Juventus ma domina la voglia di svolta. "...

Ferrovie - circoLazione fortemente rallentata su linea Roma-Napoli : Teleborsa, - circolazione fortemente rallentata dalla scorsa notte sulla linea Roma - Napoli, via Formia, per un guasto al sistema di alimentazione elettrica dei treni fra Priverno Fossanova e Sezze ...

Lazio - serbatoio di colpi Inter : da Vieri a Keita - vent'anni di trasferimenti : La presentazione di Keita aggiorna l'elenco dei protagonisti emersi nella Lazio e consacrati in nerazzurro. Non è il caso di Simeone e Peruzzi dal percorso inverso, piuttosto di campioni come Vieri e ...

Salerno - reLazione choc : 'Il ponte Olivieri ha rischiato di crollare' : Salerno. Ha rischiato di crollare una parte del viadotto autostradale "Olivieri" che collega Salerno con Vietri sul Mare. E' quanto emerso, secondo il quotidiano "La Città", da una relazione choc del ...

GLIFOSATO A COLazioNE - TRACCE NEI CEREALI/ Politica prende posizione : prime Regioni a vietarlo in agricoltura : GLIFOSATO a COLAZIONE, TRACCE nei CEREALI. M5s all'attacco dopo la sentenza contro la multinazionale Monsanto: “La salute dei cittadini va tutelata”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:45:00 GMT)

Lazio - prime file vietate alle donne. Digos identifica ultras responsabili : Ai colpevoli del volantino potrebbe essere contestata l'ipotesi di reato di discriminazione di genere

Divieti di circoLazione ai Tir - il mondo del lavoro viaggia unito contro Tar e Codacons : ... dopo il pignoramento di beni per 300mila euro da parte dell'Agenzia delle entrate, è sceso in campo infatti praticamente tutto il mondo del lavoro. Da Confindustria a Confcommercio-Imprese per l'...

Il divieto totale di pubblicità favorisce il gioco d'azzardo illegale. Un altro caso nella reLazione del decreto Dignità : Un'altra grana all'orizzonte, oltre a quella sugli 8mila posti di lavoro l'anno che secondo l'Istat si perderebbero una volta approvato il decreto Dignità. Contenuta nella stessa relazione tecnica che ha già suscitato gli strali di Luigi Di Maio. A pagina diciotto, per la precisione. Nel paragrafo dedicato al divieto di pubblicizzazione del gioco d'azzardo. In cosa consiste è presto detto: l'oscuramento totale ...

La simuLazione/ Pensioni - a chi conviene l'uscita con 'quota 100' : ROMA I correttivi alla riforma Fornero inseriti nel programma di governo hanno costi probabilmente non lontanissimi da quelli preventivati dallo stesso esecutivo, che si è imposto un tetto di...

Ferrovie : Trenord - circoLazione ripresa dalle 17 : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Si è concluso alle 17 lo sciopero indetto dai sindacati Orsa Ferrovie e Cub iniziato alle ore 9. Durante l’agitazione sono circolati 2 treni su 3. Lo comunica Trenord, evidenziando che la circolazione è proseguita regolarmente. Ha aderito allo sciopero l’11% del personal