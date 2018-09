“Lascia a riva la carrozzina” | al via i corsi per sub diversamente abili a Punta

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 settembre 2018) Un’esperienza unica, con un mare aperto a tutti, strumento ideale per abbattere barriere. Venerdì 14 settembre si svolgerà nel Parco Marino diCampanella il primo corso subacqueo per. L’iniziativa, voluta dall’Area Marina Protetta e dall’HSA- associazione che promuove la subacquea perin tutto il mondo- formerà istruttori subacquei specializzati, in grado di accompagnare chi ha difficoltà motorie, o anche non vedenti, nei fondali marini. Ma non solo. Ci sarà anche una sorta di Battesimo del mare perche avranno l’opportunità, totalmente gratuita, di provare la straordinaria esperienza dell’immersione. “Lascia sullala carrozzina e le costrizioni“, questo lo slogan dell’evento, fortemente voluto dal Presidente e dal Direttore del Parco, Michele Giustiniani e Antonino ...