L' affare da 36 milioni di dollari dietro il matrimonio di Fedez-Ferragni | ecco chi ci ha

CR7 - il Parma e un affare sfumato per... 12 - 5 milioni. Prandelli : Dissi che bisognava farlo subito - ma poi Tanzi... : "Ricordo l'entusiasmo del ds Doriano Tosi e quando il presidente Tanzi mi chiese un parere Dissi subito che l'affare andava fatto". Così Cesare Prandelli, ai tempi allenatore del Parma, ricorda quei giorni di agosto dell'ormai lontano 2003 quando gli emiliani furono vicinissimi a chiudere con lo Sporting Lisbona per Cristiano Ronaldo che allora non era ancora CR7 ma aveva già le stimmate del fuoriclasse. Tant'è che anziché finire alle dipendenze ...

Liga - Ronaldo sta acquistando il Valladolid : affare da 30 milioni : Stavolta ci siamo. Ronaldo riparte da un altro Real, il Valladolid, club della Liga di cui sta per diventare il nuovo proprietario e presidente. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo Marca, che ...

Milan - UFFICIALE : ecco Bakayoko - affare da 40 milioni totali : ecco Bakayoko- Il Milan abbraccia Bakayoko e si prepara ad una stagione da autentico protagonista. affare complessivo da 40 milioni, ma suddiviso in un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. L’ormai ex Chelsea completerà il reparto di centrocampo con la sua qualità e grinta. Una mossa […] L'articolo Milan, UFFICIALE: ecco Bakayoko, affare da 40 milioni totali proviene da Serie A News ...

Roma - colpo N’Zonzi : affare da 30 milioni - oggi atteso nella capitale : Roma, colpo N’ZONZI- La Roma ha chiuso l’affare N’Zonzi. colpo dal Siviglia. Raggiunto l’accordo tra le due società sula base di 30 milioni più 4 milioni di bonus. Il centrocampista è atteso oggi nella capitale. Visite mediche di rito, poi via alla nuova avventura in giallorosso. N’Zonzi potrebbe essere a disposizione di Di Francesco già […] L'articolo Roma, colpo N’Zonzi: affare da 30 milioni, oggi ...

Sassuolo-Locatelli - è fatta : affare da 12 milioni al Milan : CALCIOMERCATO- Manuel Locatelli, dopo giorni di incontri e trattative, ha trovato l’accordo con il Sassuolo. Il club emiliano l’ha comprato con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) e l’obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Il Milan cede tra i promettenti giovani del proprio vivaio: da ricordare il grande goal alla Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Calciomercato - Fiorentina-Pjaca : fatta. Un affare da 22 milioni : FIRENZE - Marko Pjaca è in città per le visite mediche. La Fiorentina ha praticamente chiuso l'affare con la Juventus . Operazione questa che, ricordiamo, oltre ai 2 milioni di prestito oneroso, ...

Milan - Kalinic-Atletico Madrid : oggi le visite mediche e l’ufficialità - affare da 20 milioni : Kalinic-Atletico Madrid- Nikola Kalinic è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Accordo totale tra il Milan e il club spagnolo sulla base di 18-20 milioni di euro. oggi il giocatore sarà atteso nella capitale spagnola per le visite mediche e per la firma sul nuovo contratto. Esperienza in maglia rossonera durata solamente un anno: poche luci, […] L'articolo Milan, Kalinic-Atletico Madrid: oggi le visite mediche e ...

Calciomercato - Psg-Neymar un anno dopo : i 222 milioni sono stati un grande affare per i francesi : 3 agosto 2017, 3 agosto 2018. Un anno esatto dal giorno che cambiò il calcio e il mondo del mercato. Neymar non "se queda" , rimane, , come aveva scritto Piqué sui social, saluta i catalani e parte per Parigi. L'assegno? 222 milioni. 562 l'investimento complessivo contando anche l'...

Calciomercato Sampdoria - preso Ronaldo Vieira dal Leeds : affare da 7milioni : Anche la Samp ha il suo Ronaldo. O il suo Vieira, dipende dai punti di vista. Momento però, non parliamo né di CR7 e né del Vieira della Juve, attuale allenatore del Nizza. Bensì di un mix tra nome e ...

Héctor Herrera nel mirino dell'Inter : un'affare da 20 milioni di euro (RUMORS) : L'Inter ha intenzione di stupire gli addetti ai lavori nella prossima stagione, segnata dal ritorno in Champions League e, per riuscire a concretizzare tale desiderio, devono essere portati a termine almeno un altro paio di affari - precisamente un laterale difensivo ed un centrocampista - entro il termine dell'attuale sessione di Calciomercato. La volonta' della societa' è parsa chiara: non cedere nessuna pedina fondamentale [VIDEO] nel team ...

