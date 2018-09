La vita in diretta | altra gaffe della Fialdini | Il copione fa schifo

Francesca Fialdini - la gaffe fuori onda a La vita in Diretta : «Questo copione fa schifo» : di Domenico Zurlo È ricominciato La Vita in Diretta , la trasmissione pomeridiana di Raiuno che non ha più tra i suoi conduttori Marco Liorni ma, al suo posto, Tiberio Timperi . Confermata invece ...

Francesca Fialdini sbotta a La vita in diretta - la gaffe clamorosa : C’è tensione nello studio de La vita in diretta. La nuova stagione partita lunedì 3 settembre su Rai 1 con la coppia composta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi sembra faticare a ingranare. Tra i due è un continuo battibeccarsi sotto gli occhi dei telespettatori, ma i problemi sorgono anche dietro le quinte. In apertura della puntata in onda mercoledì 5 settembre, infatti, la voce fuori campo della Fialdini, subito dopo la sigla, ...

Ascolti TV | Mercoledì 5 settembre 2018. Questione di Karma 17% - Guerra e Pace crolla al 7.2%. La vita in Diretta 17.1% - Pomeriggio Cinque 17.1%-16.6%-15.1% : Questione di Karma Su Rai1 Questione di Karma ha conquistato 3.454.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.387.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone ha interessato 1.526.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.194.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Prima dell’Alba – Speciale Estate ha raccolto ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini : “Questo copione fa schifo” : Francesca Fialdini furiosa prima dell’inizio de La vita in diretta Continua il successo inaspettato de La vita in diretta condotta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Anche ieri, martedì 5 settembre, lo storico rotocalco di Rai1 ha superato di un soffio nei dati Auditel il diretto competitor Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, complice anche la curiosità di vedere il debutto della nuova coppia di conduttori. La nuova edizione ...

Ascolti TV : La vita In Diretta con Tiberio Timperi e Francesca Fialdini batte Pomeriggio Cinque con Barbara D’urso : Un evento più unico che raro, ma il debutto della nuova edizione de La Vita In Diretta ha battuto quello di Pomeriggio Cinque che festeggiava il decennale. Il talk show di Rai Uno condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini ha infatti totalizzato una media di 1.930.000 telespettatori con il 19,47% di share, mentre quello di Barbara D’urso ha tenuto compagnia a circa un milione e mezzo telespettatori, per esattezza, ha fatto 1.379.000 ...

Ascolti TV | Martedì 4 settembre 2018. The Good Doctor 19.47% – 19.93% - Che Vuoi Che Sia 9.16%. vita in Diretta (16.71%) ancora in testa su Pomeriggio Cinque (15.3%-15.6%) : The Good Doctor Nella serata di ieri, 4 settembre 2018, su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.311.000 spettatori pari al 19.47% di share nel primo episodio e 4.043.000 spettatori pari al 19.93% nel secondo episodio. Su Canale 5 il film in prima tv Che Vuoi Che Sia ha raccolto davanti al video 1.731.000 spettatori pari al 9.16% di share. Su Rai2 Indietro Tutta – 30 e l’ode in replica ha interessato 1.299.000 spettatori pari ...