La vicenda dell’urlo misogino al termine dell’unico film diretto da una regista a Venezia

(Di giovedì 6 settembre 2018) LaJennifer Kent (foto: Filippo Monforte/Afp/Getty Images) A pochi giorni dalle parole del presidente di giuria Guillermo del Toro, che si augurava maggiore gender equality nelle prossime edizioni della Mostra del cinema di, si riaccende la questione femminile e scoppia l’ennesima polemica. Il fatto: alla fine della proiezione di The Nighingale,da Jennifer Kent, unica donna ammessa in concorso, dalle prime file della sala Darsena – 1.409 posti, riservati agli accreditati (che possono essere giornalisti, addetti ai lavori, o cinefili con accredito culturale) – si è levato un urlo: “Vergognati pu****a, fai schifo“. Nell’immediato, tra lo sbigottimento generale delle prime file da cui è provenuto l’urlo, le reazioni sono state moderate. Nelle retrovie chi non aveva colto con chiarezze le parole ha pensato al solito commento negativo – capita che ...