“La vera causa della morte” Dolores O’Riordan | la scoperta arriva solo ora

(Di giovedì 6 settembre 2018) Un dolore ancora fresco quello legato alla scomparsacantanteO’Riordan, inconfondibile con la sua voce meravigliosa che l’aveva resa famosa in tutto il mondo. Un lutto improvviso che aveva particolarmente colpito anche i tanti colleghi pronti a tributarle toccanti omaggi. Ora, ecco emergere la verità sulla sua fine: la cantante è morta annegata nella vasca da bagno in seguito a un’intossicazione da alcool. Questo il responso del West London Coroner, come si legge sul Guardian. Dalle indagini la cantante dei Cranberries, che oggi avrebbe compiuto 47 anni, aveva bevuto molto prima di essere trovata morta poco dopo le 9 del 15 gennaio nella camera 2005 dell’hotel Hilton a Park Lane, a Londra. Il suo livello di alcool era di 330 mg per 100 ml di sangue, più di quattro volte il limite legale per la guida (80 mg). La O’Riordan, che aveva ...