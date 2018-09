La stretta sui migranti premia | sui conti pesano spread e manovra

Turchia - Banca centrale verso una stretta sui tassi : Teleborsa, - La Turchia si prepara a prendere contromisure per frenare l'inflazione che nel mese di agosto è schizzata al 17,9% . "I recenti sviluppi relativi all'outlook dell'inflazione indicano ...

Turchia - Banca centrale verso una stretta sui tassi : La Turchia si prepara a prendere contromisure per frenare l'inflazione che nel mese di agosto è schizzata al 17,9% . "I recenti sviluppi relativi all'outlook dell'inflazione indicano significativi ...

Taser - la stretta del Viminale. Salvini lo vuole pure sui treni : Come annunciato dal ministro dell'interno, Matteo Salvini, inizia mercoledì la sperimentazione dell'uso della pistola elettrica Taser per le forze dell'ordine. Le 12 città italiane interessate sono: Milano, Torino, Genova, Padova, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Caserta, Napoli, Brindisi, Palermo, Catania.Ma il titolare del Viminale pensa anche di allargarne l'utilizzo anche sui treni, spesso teatro di violenze e aggressioni.Insomma, la pistola ...

Bce : Moody's vede prima stretta sui tassi nel III trim. 2019 : Gli esperti di Moody's non si attendono sorprese dalla Bce con la fine del QE alla fine di quest'anno e tassi di interesse fermi fino a tutta l'estate 2019. Supponendo che l'attuale espansione ...

Clima : New York si muove per ridurre l’inquinamento - stretta sui consumi elettrici degli edifici : Una nuova proposta di legge ha come oggetto gli edifici di New York, la maggiore fonte di diossido di carbonio, e prevede l’obbligo che riducano il loro uso di energia del 20% entro il 2030: tale misura, insieme all’aumento dell’utilizzo delle energie rinnovabili, potrebbe ridurre dell’80% le emissioni della Grande Mela. I consumi elettrici e il riscaldamento rappresentano il 70% dell’inquinamento prodotto da New ...

Sondaggi Politici/ Decreto Dignità - anche elettori Lega-M5s ‘bocciano’ la stretta sui contratti a termine : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Pd sprofonda al 15%, il duopolio M5s-Lega sfiora il 60% insieme. Bene fiducia e consenso del premier Conte. Ma i risultati non sono esaltanti dovunque: se infatti la lotta contro il gioco d’azzardo viene accolta bene praticamente da tutti gli elettori dei più importanti partiti (57% Lega, 65% FI, 60% FdI, 70% M5s, 55% Pd e 61% LeU) non si può dire lo stesso sul principio più ...

Napoli - prima stretta sui centri di accoglienza : la prefettura chiude via Soprammuro : Dopo circa tre anni di attività chiude il centro di prima accoglienza per migranti di via Soprammuro a ridosso di Porta Nolana. La decisione arriva dalla prefettura di Napoli, 'per sopravvenuti motivi ...

Sicurezza - stretta sui rifugiati. Salvini : ?"Chi delinque perde lo status" : Matteo Salvini si prepara a dare un'ulteriore stretta sul fronte Sicurezza. Il ministro degli Interni spiega quali saranno le prossime mosse del Viminale. Salvini commentando la notizia di alcuni richiedenti asilo arrestati per spaccio a Genova, ha voluto ricordare quali saranno le novità che intende inserire nel dl Sicurezza. Tra i cambiamenti che verranno apportati dal Viminale, come aveva ricordato Il Giornale, c'è quello di revocare il ...

SONDAGGI POLITICI/ Decreto Dignità : convince la delocalizzazione - bocciata la stretta sui contratti a termine : SONDAGGI Elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo Lega-M5s a gonfie vele, pari al 30%. "Il voto cattolico non sposta più", spiega Mannheimer(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Fs - stretta sui nuovi vertici - martedì l'assemblea : Stop alle polemiche e tutti al lavoro, per chiudere il più in fretta possibile un'altra delle partite più calde nel puzzle delle nomine, quello dei vertici delle Fs, dopo l'aspro confronto degli ultimi giorni tra il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ed il cda di Ferrovie che il ministro stesso ha fatto decadere.L'iter, reso possibile dalle legge Frattini che di fatto consente al governo di intervenire sui vertici ...

Atac - ok dei giudici al concordato. L'ad Simioni : stretta sui finti malati : 'Simioni non parla mai', dice chi lo conosce. E infatti in questi mesi di burrasca per l'Atac, Paolo Simioni non è mai intervenuto nel chiasso delle polemiche. Ora che i giudici hanno ammesso l'...

Dl Dignità - slitta ancora la stretta sui contratti a termine in corso. L'urgenza dov'era? : Va tutto come previsto, tra qualche imbarazzo, pochi momenti di contenuto parapiglia, e trolley che scalpitavano ai blocchi di partenza per l'uscita da Montecitorio. Il decreto Dignità conclude il suo iter in Commissione nei tempi previsti (dopo un paio di slittamenti) e si appresta a varcare i portoni dell'Aula a partire dalla settimana prossima.Ma il provvedimento, presentato dal governo con tutti i crismi delL'urgenza soprattutto nel ...

L'ultimo pasticcio del Decreto Dignità : era "necessario e urgente" ma ora la stretta sui contratti precari viene rinviata a ottobre : Il pacchetto emendamenti presentato da Movimento 5 Stelle e Lega fotografa l'ennesimo passo falso nell'accidentato iter del Decreto Dignità. Lasciati alle spalle i ritardi nella presentazione del provvedimento in Cdm e gli imbarazzi per i fantomatici 8mila posti di lavoro in meno all'anno inseriti nella relazione tecnica, le modifiche che la maggioranza intende apportare nella legge di conversione del Dl 87/2018 sono un boomerang per chi, ...

TIZIANA CANTONE SUICIDA DOPO VIDEO HOT : L’EX A PROCESSO/ Ultime notizie - Del Gaudio : “Costretta ad ammazzarsi" : TIZIANA CANTONE, SUICIDA per i VIDEO hot: l'ex fidanzato Sergio Di Palo rinviato a giudizio per calunnia, accesso abusivo a dati informatici e falso. PROCESSO al via a dicembre.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:33:00 GMT)