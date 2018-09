LA STORIA IN PELLICOLA La guerra con tre linee narrative e in IMAX targata Nolan

LA STORIA IN PELLICOLA/ Attacco al treno - la lezione di Clint Eastwood sul percorso della vita : Il 21 agosto del 2015 tre americani sventano un attentato su un treno diretto a Parigi. Clint Eastwood ha dedicato loro un film facendoli recitare. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 06:11:00 GMT)LA GENESI DI WONDER WOMAN/ Il film sulle origini di un mito con un equivoco sul cinema "per signore", di E. RaucoSFOOTING/ "I Testini Pigri" sotto l'ombrellone: dimmi dove vai in vacanza e ti dirò chi sei, dei ...

LA STORIA IN PELLICOLA/ La satira feroce sul comunismo di Morto Stalin - se ne fa un altro : Il film di Armando Iannucci racconta con satira feroce e humor nero quello che è stato un periodo storico importante non solo per la Russia. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 06:11:00 GMT)