La storia del premier Giuseppe Conte che concorre per una cattedra alla Sapienza | fece

Genoa - 125 anni di storia : gli auguri del presidente della Repubblica Mattarella - “vicini alla città” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto rendere omaggio al Genoa che domani compirà 125 anni di storia Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto un telegramma al presidente della Lega A, Sergio Mattarella, in occasione del 125° anniversario del Genoa che ricorre domani. Il club più antico d’Italia è stato fondato il 7 settembre del 1893, una data simbolo della nascita del calcio in Italia. Nel ...

Grande Fratello - tra Filippo e Lucia storia d'amore finita : «Hai lasciato una traccia indelebile in me» : Amore al capolinea per Filippo Contri e Lucia Orlando . Gli ex concorrenti del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso si sono ufficialmente lasciati. A darne notizia è Contri su Instagram ...

Filippo Contri annuncia la fine della storia con Lucia Orlando : Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati: l’annuncio Filippo Contri ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Lucia Orlando attraverso un toccante post scritto sul suo profilo Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello 15 ha caricato pochi minuti fa una foto che lo ritraeva tra le braccia della sua ex fidanzata dentro la Casa più spiata d’Italia e nella didascalia dell’immagine ha voluto dare ...

La storia dello sport al Festivaletteratura di Mantova : Il Festivaletteratura di Mantova 2018 si arricchisce di un evento particolare, che unisce storia, letteratura e sport. È quello organizzato da Unimeier , Universita Medicina Integrata Economia e Ricerca, e La CRO.S.S. , Associazione Cronisti Storici dello sport, in programma venerdì 7 e sabato 8 settembre nella scuola superiore di Mediazione Linguistica " Unicollege in via ...

[La storia] Così il pastore Ovidio ha sconfitto i Benetton e Caltagirone. Niente cemento - il paradiso della Sardegna è salvo : Sembra la storia di Davide contro Golia, ma accade ai giorni nostri ed il finale, scritto il 18 agosto dal Tribunale di Cagliari, è di quelli che non consentono di distrarsi troppo a festeggiare. Lo ...

Flavio Briatore - storia d'amore con una modella italiana di 24 anni : svelata la sua identità : ... né per le sue recenti dichiarazioni circa i piccoli business che proliferano in Italia - ma che non fanno crescere di molto l'economia, cosa che invece farebbe il lusso - quanto piuttosto per la sua ...

La terribile storia di una persona che era a bordo della Diciotti : L'ha raccontata Annalisa Camilli su Internazionale, e parla di torture, estorsioni, compravendita di esseri umani e stupri The post La terribile storia di una persona che era a bordo della Diciotti appeared first on Il Post.

Carrara - al festival Con_vivere le trasformazioni del lavoro nella storia e la sfida dei diritti nell’era della precarietà : I lavori antichi e quelli moderni (e precari), il problema dei working poor e dei giovani disoccupati, i diritti, le sfide dello sviluppo tecnologico. Sono i temi al centro della tredicesima edizione del festival con-vivere, che si terrà a Carrara da giovedì 6 a domenica 9 settembre. “La parola lavoro – spiega il direttore scientifico del festival Remo Bodei – ha assunto nel corso della storia un velo di pessimismo e una patina ...

Starbucks a Milano? C’era già nel Dodicesimo secolo : ecco la storia del suo logo : Se pensate che l’arrivo di Starbucks a Milano sia una novità dell’estate 2018, vi sbagliate di grosso. È possibile rintracciare un’eco del marchio nella storia della nostra città correndo indietro nella linea temporale di diversi secoli. Le miscele di caffè non c’entrano proprio nulla: il vero filo rosso che lega la multinazionale americana al capoluogo meneghino è la sirena bicaudata. Girando per la città, può capitare ...

Bugatti Divo : ecco come va l’auto più costosa e potente della storia [FOTO e VIDEO] : Prodotta in soli 40 esemplari venduti ad una cifra esorbitante, la Bugatti Divo è destinata a diventare l’auto più potente e costosa di sempre Dedicata al pilota francese da Albert Divo che vinse la Targa Florio due volte nel 1928 e nel 1929, la Bugatti Divo è la versione ancora più estrema – se possibile – della Chiron. Prodotta in soli 40 esemplari venduti a 5 milioni di euro l’uno, la vettura è già andata sold out, nonostante potesse ...

5 settembre 1938 : la pagina più vergognosa della storia d’Italia : Sono passati ottant'anni da quando in Italia furono promulgate le leggi razziali. Si tratta di una serie di regi decreti legge che, tra l'estate e l'autunno del 1938 a cominciare dal 5 settembre, furono firmati da Benito Mussolini in qualità di capo del governo e poi promulgati dal re Vittorio Emanuele III, tutti tendenti a legittimare una visione razzista della cosiddetta "questione ebraica". Esse furono abrogate ...

La storia della mucca sul tetto di un garage : scappa dalla stalla e - inseguita dalla polizia - si rifugia sull'edificio : Questa mattina a Maichingen, in Germania si è verificato un curioso inseguimento tra alcune volanti e una mucca. L'animale, scappato da una fattoria di Sindelfingen, paesino a 15 chilometri da Stoccarda con il suo vitellino, ha attaccato prima alcuni agricoltori che avevano provato a riportarla nella stalla, poi li ha seminati. I contadini si sono lanciati sulle tracce del bovino con diversi trattori, ma, non riuscendo a raggiungerla, ...