La Roma dei giovani va ko con il Benevento | 2-1 | | reti di Insigne | Asencio e Bucri

Mondiali Pallavolo – A Roma il raduno dei Campioni del Mondo : Il 9 settembre a Roma il raduno dei Campioni del Mondo di Pallavolo A tenere a battesimo l’esordio della Nazionale Italiana Pallavolo in occasione della prima partita della FIVB Men’s Volleyball World Championship Italia – Bulgaria 2018 saranno i Campioni del Mondo delle edizioni 1990, 1994 e 1998. Domenica 9 settembre, alle ore 17.30, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, gli ex Azzurri Oro a Rio De Janeiro, Atene e Giappone ...

Castelli Romani location della Fiera dei Sapori dal 21 al 23 settembre : Un fine settimana di gusto: venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre. Appuntamento con la migliore enogastronomia a Frascati,

Mondiali Maschili : Il 9 settembre a Roma il raduno dei Campioni del Mondo di Pallavolo : Dopo un brindisi di ringraziamento e un in bocca al lupo a chi sarà protagonista in campo, gli Azzurri Campioni del Mondo si trasferiranno tutti insieme al Centrale a tifare Italia. NEWS Mondiali ...

Roma : Tenta borseggio ma la vittima è ufficiale dei Carabinieri - arrestato : Roma – Una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in servizio di controllo del territorio, e’ intervenuta a seguito della segnalazione ricevuta dalla centrale operativa per intervenire nella centralissima via Cavour per un Tentativo di borseggio. La vittima, una bionda con lo zainetto, agli occhi di un maldestro borseggiatore e’ sembrata una giovane turista, facile preda da derubare; in realta’ era un ...

Pedaggi A24-A25 - Manifestazione dei sindaci abruzzesi e laziali il 19 settembre a Roma : L'Aquila - sindaci e amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il "caro-Pedaggi delle autostrade A24-A25", hanno formulato una nuova richiesta di incontro al ministro di infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli da calendarizzare in concomitanza con la Manifestazione organizzata per il prossimo 19 settembre dalle ore 10.30 al piazzale della sede ministeriale. Ne danno notizia con una nota gli stessi ...

Roma - 40 dei immigrati sbarcati dalla Diciotti sono fuggiti - perse le loro tracce. La Caritas li giustifica : Incredibile, 40 dei 144 immigrati della Diciotti sono fuggiti dai loro alloggi, la Caritas li giustifica I sottosegretari all’Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni, in una nota, sottolineano che ”si sono già dileguati 40 dei 144 immigrati maggiorenni sbarcati dalla Diciotti e affidati alla Cei o al centro di Messina. Ricordiamo che, per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello ...

Dopo 40 anni torna Venditti con 'Sotto il segno dei Pesci' : album e doppio concerto a Roma : A 40 anni di distanza torna 'Sotto il segno dei Pesci': una riedizione dello storico album di Antonello Venditti uscirà il 21 settembre in versione doppio cd, vinile e Box Super Deluxe contenente il ...

Longines Global Champions Tour di Roma : presentata allo Stadio dei Marmi la 4° edizione : Ad intervenire nel corso della cerimonia importanti esponenti delle istituzioni e del mondo dell'equitazione. Il primo a parlare è stato il senatore Claudio Barbaro, membro della VII Commissione permanente, istruzione pubblica, beni culturali,: 'Il Global Champions Tour è un circuito ...

Dal 21 al 30 settembre la Romagna ospita il Festival Internazionale dei burattini Arrivano dal Mare! : Un Festival che ha come titolo GenerAzioni, perché oltre agli spettacoli, ospiterà il 24 settembre presso la Sala Convegno dell'Autorità Portuale di Ravenna, il convegno Internazionale 'Per una ...

Annunciato l’instore tour dei TiRomancino per Fino a qui : tutte le info sugli eventi firma copie : L'instore tour dei Tiromancino per Fino a qui è finalmente ufficiale. Il gruppo di Federico Zampaglione è pronto a tornare con una nuova serie di eventi firma copie con i quali raggiungeranno i fan desiderosi di incontrarli e di avere una firma sulla loro copia del disco. Si parte con la prima data del 29 settembre a Milano, per continuare nei giorni successivi Fino ad arrivare alla Feltrinelli di Torino per l'ultimo appuntamento. Come ...

Torna a Roma la 'Formula 1' dei cavalli : 15ª tappa Longines Global Tour al Foro Italico : ... ben 240 i cavalli che calcheranno l'arena di uno Stadio dei Marmi vestito a festa per un evento 'Globale' che sarà distribuito in oltre 90 Paesi del mondo. L'Italia sarà rappresentata da otto ...

Pedaggi A24-A25 - Manifestazione dei sindaci abruzzesi e laziali il 19 settembre a Roma : L'Aquila - sindaci e amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il "caro-Pedaggi delle autostrade A24-A25", hanno formulato una nuova richiesta di incontro al ministro di infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli da calendarizzare in concomitanza con la Manifestazione organizzata per il prossimo 19 settembre dalle ore 10.30 al piazzale della sede ministeriale. Ne danno notizia con una nota gli stessi ...

Roma - Schick sul momento no dei giallorossi : “La squadra è buona - ma c’è un po’ di confusione” : La Roma di Eusebio Di Francesco non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: dopo la vittoria di Torino, la squadra giallorossa ha pareggiato in casa contro l’Atalanta e perso allo scadere a San Siro contro il Milan. Ciò che si è notato in queste prime tre gare di campionato è stata l’assenza di un assetto tattico stabile, così Patrik Schick dal ritiro della Repubblica Ceca ha dichiarato ai media locali che ...

Lista Champions Roma : la rosa e l’elenco dei giocatori. I 25 giallorossi per l’Europa : Non ci sono grosse sorprese tra i 25 nomi presenti nella Lista della Roma per la fase a gironi della prossima Champions League di calcio: tutti i principali calciatori della squadra capitolina sono stati inseriti nella rosa dei papabili per la fase a gironi della massima competizione europea per club. Di seguito l’elenco completo dei calciatori della Roma per la Champions League 2018-2019: 1 OLSEN Robin Patrick 2 KARSDORP Rick 3 PELLEGRINI ...